Superenalotto: nessun 6 nel concorso del 20 agosto, jackpot sale a 64,4 milioni di euro

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il concorso del Superenalotto di oggi, 20 agosto, non ha regalato alcun “6” né un vincente con 5+. Tuttavia, ben sei fortunati giocatori hanno centrato il “5”, portando a casa un premio da 23.395 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso raggiunge la considerevole cifra di 64,4 milioni di euro, attirando l’attenzione di tanti appassionati di giochi a premi.

Quanto costa una schedina

Il costo di partecipazione al concorso del Superenalotto varia in base al numero delle colonne giocate. La giocata minima consiste in una sola colonna, per un costo complessivo di 1 euro. I giocatori possono anche scegliere di utilizzare la funzione “Superstar”, che richiede un costo aggiuntivo di 0,50 euro, portando così il totale della giocata minima a 1,50 euro.

Per chi desidera massimizzare le proprie possibilità, è possibile effettuare giocate con un numero significativamente maggiore di colonne. Fino a un massimo di 27.132 colonne, le giocate possono essere effettuate utilizzando sistemi a caratura. In questa modalità, i partecipanti condividono il costo e potenziale vincita, permettendo così un’accessibilità economica più ampia per i giocatori.

Il calcolo del costo complessivo della giocata è semplice: è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,50 euro se si sceglie anche l’opzione Superstar, oppure per 1 euro se si decide di giocare senza. Questo permette a chiunque di adattare la propria spesa in base al budget e al livello di partecipazione che desidera avere.

Quali sono i punteggi vincenti

Il sistema di vincita del Superenalotto prevede diverse categorie di premi basate sul numero di numeri indovinati. Le categorie di vincita partono da due numeri, fino ad arrivare a sei. Nel dettaglio, i premi sono distribuiti come segue:

Indovinare due numeri consente di ottenere circa 5 euro .

. Indovinare tre numeri comporta una vincita approssimativa di 25 euro .

. Con quattro numeri indovinati, il premio sale a circa 300 euro .

. Cinque numeri corretti generano un vincita indicativa di 32.000 euro .

. Infine, chi indovina cinque numeri più il numero Jolly ha la possibilità di vincere circa 620.000 euro.

La somma totale dei premi varia in funzione del jackpot del concorso stesso, il che significa che i premi possono essere ulteriormente influenzati dalla quantità di giocatori partecipanti e dalla totale raccolta di puntate.

Come verificare una schedina

Per controllare le eventuali vincite, i partecipanti al Superenalotto hanno a disposizione l’App ufficiale, un’applicazione utile e pratica per gestire le proprie giocate. Attraverso questa applicazione è possibile visualizzare il proprio storico e verificare le schedine giocate in passato che non sono state controllate.

In aggiunta, esiste un archivio online che raccoglie i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, consentendo agli utenti di analizzare i dati e verificare il proprio successo in modo facile e veloce. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi non ha avuto modo di controllare i numeri estratti immediatamente dopo il concorso.

La combinazione vincente

Nell’estrazione di oggi, la combinazione vincente è stata: 17, 23, 45, 57, 64, 89. I numeri Jolly e Superstar, che possono influenzare ulteriormente il risultato e le vincite, sono rispettivamente 15 e 31. I partecipanti del Superenalotto possono ora confrontare le loro giocate con i numeri estratti, e in caso di vittoria, fare un passo più vicino ai premi in palio nel prossimo concorso.