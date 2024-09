Superenalotto: nessuna vincita milionaria nel concorso del 14 settembre 2024, jackpot sale a 76,1 milioni

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Superenalotto continua a mantenere il suo fascino tra i giocatori italiani, ma il concorso del 14 settembre 2024 non ha portato a vincite di rilievo. Senza alcun ‘6’ né ‘5+1’, il jackpot accumulato ora raggiunge un’impressionante cifra di 76,1 milioni di euro. La lotteria, che attira moltissimi appassionati, offre la possibilità di vincere premi significativi a chi indovina i numeri giusti. Scopriamo insieme i dettagli delle vincite, le modalità di verifica e altre informazioni utili per gli amanti del gioco.

i punteggi vincenti del superenalotto

come si vince nel superenalotto

Il Superenalotto propone diverse modalità di vincita, legate al numero di numeri indovinati. I premi variano notevolmente, rendendo il gioco avvincente e potenzialmente redditizio. I punti vincenti vengono distribuiti in base alla seguente classificazione:

2 numeri indovinati : questa combinazione è la più semplice, consentendo di vincere circa 5 euro .

: questa combinazione è la più semplice, consentendo di vincere circa . 3 numeri indovinati : indovinare tre numeri porta una vincita di circa 25 euro .

: indovinare tre numeri porta una vincita di circa . 4 numeri indovinati : con quattro numeri indovinati, i premi salgono a circa 300 euro .

: con quattro numeri indovinati, i premi salgono a circa . 5 numeri indovinati : una combinazione con cinque numeri corretti può fruttare una somma di circa 32.000 euro .

: una combinazione con cinque numeri corretti può fruttare una somma di circa . 5 numeri indovinati + 1: per chi riesce a indovinare anche il numero jolly, il premio è molto più sostanzioso, raggiungendo circa 620.000 euro.

Queste cifre mostrano il potenziale di vincita che il Superenalotto ha da offrire ai suoi partecipanti. La combinazione di fortuna e strategia rende il gioco una scelta popolare tra gli italiani, che sognano spesso di cambiare la propria vita con una grande vincita.

verificare la propria vincita

modalità di controllo delle estrazioni

Per chi ha partecipato all’estrazione e desidera controllare se ha vinto, il Superenalotto offre diverse opzioni. Una delle modalità più comode è l’app ufficiale del Superenalotto, che permette una verifica rapida e semplice delle schedine giocate. Con pochi clic è possibile sapere se la propria combinazione ha portato a vincite.

In aggiunta, sul sito ufficiale è disponibile un archivio online che comprende i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa risorsa è particolarmente utile per coloro che potrebbero aver perso di vista i risultati, offrendo un modo semplice per controllare le combinazioni giocate in passato.

costi e modalità di gioco

come giocare e i costi delle schedine

Participare al concorso del Superenalotto è semplice e accessibile a tutti. La schedina minima prevede una colonna, corrispondente a una singola combinazione di 6 numeri, con un costo di 1 euro. Per i giocatori che desiderano aumentare le proprie possibilità di vincita, esiste l’opzione di giocare più colonne.

La giocata massima può includere fino a 27.132 colonne, grazie ai sistemi a caratura. In questo caso, molti giocatori possono unirsi per partecipare a una combinazione e condividere eventuali vincite. Ogni combinazione, infatti, consente di concorrere per i premi, ma il costo della schedina rimane invariato a 1 euro.

Inoltre, per chi desidera rendere il gioco ancora più interessante, è possibile aggiungere il numero Superstar, al costo di 0,50 euro. Questa opzione offre la possibilità di accrescere le vincite potenziali, aumentando l’attrattiva del gioco e accrescendo l’eccitazione tra i partecipanti.

combinazione vincente del 14 settembre

i numeri del concorso odierno

Nell’estrazione di oggi, 14 settembre 2024, la combinazione vincente è stata: 1, 31, 55, 65, 76, 88. A queste si aggiungono il numero Jolly 52 e il numero Superstar 34. Nonostante l’assenza di vincite di massimo livello, i numeri estratti sono diventati già oggetto di grande interesse tra gli appassionati del gioco.

Il Superenalotto continua a mantenere alta l’attenzione dei partecipanti, con un jackpot che cresce sempre di più, rendendo il prossimo concorso ancora più atteso. Giocatori di tutte le età seguono con interesse queste estrazioni, sperando di fruttare la fortuna che potrebbe cambiare le loro vite.