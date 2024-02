Superenalotto: numeri vincenti estratti oggi 22/02/2024

Jackpot del SuperEnalotto: Nessun 6 né 5+1, 5 vincitori con 5 numeri

Nell’estrazione odierna del SuperEnalotto, avvenuta il 22 febbraio 2024, nessun fortunato ha centrato la sestina vincente né il 5+1. Tuttavia, cinque giocatori sono riusciti ad indovinare 5 numeri, portandosi a casa un premio di 37.516,16 euro ciascuno. Di conseguenza, il jackpot stimato per il prossimo concorso, destinato ai fortunati che riusciranno a realizzare la combinazione vincente di 6 numeri, ammonta a 64.800.000,00 euro.

Come partecipare al SuperEnalotto e relative tariffe

Per partecipare al SuperEnalotto, è necessario compilare una schedina con una combinazione di 6 numeri. La giocata minima prevede una sola colonna al costo di 1 euro. Tuttavia, è possibile ampliare le proprie possibilità di vincita sfruttando sistemi a caratura che consentono di giocare fino a 27.132 colonne. Ogni colonna aggiuntiva ha un costo di 1 euro, mentre l’opzione per includere il numero Superstar comporta un sovrapprezzo di 0,50 centesimi.

La giocata minima, con Superstar, ammonta a 1,5 euro .

Per calcolare il costo totale di una giocata con più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Premi e modalità di verifica delle vincite al SuperEnalotto

Le vincite al SuperEnalotto variano in base al numero di numeri indovinati, che può andare da 2 a 6, inclusa la categoria 5+. I premi sono correlati all’ammontare complessivo del jackpot in palio. In linea generale:

Indovinando 2 numeri si vince circa 5 euro .

Con 3 numeri indovinati si può ottenere un premio di circa 25 euro .

Azzeccando 4 numeri si può portare a casa circa 300 euro .

Con 5 numeri indovinati si può vincere circa 32.000 euro .

Se si indovinano 5 numeri più il numero Jolly, il premio può arrivare a circa 620.000 euro.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App dedicata al SuperEnalotto. In alternativa, è disponibile online un archivio contenente i numeri estratti e i premi assegnati nelle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente dell’estrazione odierna è la seguente: 29; 30; 43; 44; 75; 87. Il Numero Jolly è il 1, mentre il SuperStar è il 85.

