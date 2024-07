“Temporali, fulmini e calamità: l’estate incandescente del 2024 in Italia”

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Francesca Monti

L’estate del 2024 ha portato con sé un mix eccezionale e devastante di eventi climatici in tutta Italia. Dalla Penisola alle isole maggiori, il paese è stato colpito da temporali, fulmini, incendi e ondate di calore, mettendo a dura prova la popolazione.

Emergenze climatiche nel Centro Italia

Nel cuore della Penisola, la situazione è stata caratterizzata da un mix di temporali, fulmini e caldo torrido. In particolare, sul tratto nord della A1 vicino al casello di Valdarno in Toscana, un incidente ha provocato code chilometriche e disagi per i viaggiatori. I fulmini hanno danneggiato la linea ferroviaria dell’alta velocità, causando ritardi e complicazioni nel nodo di Firenze.

Incendi e afa nel Sud Italia

Al contrario, nel Sud Italia, in particolare in Sardegna, il caldo implacabile ha acceso roghi distruttivi. Nel Nuorese, sono andati in fumo centinaia di ettari di bosco e macchia mediterranea, con gravi danni alle aziende zootecniche e agli oliveti secolari. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un impegno massiccio da parte della macchina antincendi nazionale.

Sicilia e Calabria: tra fuoco e pioggia

Anche in Sicilia e Calabria, la situazione è stata critica. Mentre alcune zone sono state devastate dagli incendi, altre sono state colpite da forti temporali e trombe d’aria. L’intervento di Canadair ed elicotteri è stato fondamentale per contrastare gli incendi e proteggere le comunità.

Emergenze nelle Marche e in Toscana

Le Marche hanno dovuto fronteggiare nubifragi che hanno causato allagamenti e caduta di alberi, con centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco. Anche in Toscana, oltre ai disagi sulla A1, i fulmini hanno danneggiato la linea ferroviaria dell’alta velocità, creando rallentamenti nei convogli.

Danni e crisi economica

Le calamità naturali hanno provocato danni ingenti, con costi milionari per riparazioni e ricostruzioni. Alluvioni, incendi e tempeste hanno messo a dura prova l’economia locale e nazionale, richiedendo interventi immediati e risorse consistenti per fronteggiare l’emergenza.

Questa estate infuocata del 2024 ha dimostrato la fragilità del territorio italiano di fronte ai mutamenti climatici e ha evidenziato la necessità di politiche preventive e interventi tempestivi per proteggere il paese dalle calamità naturali.