Temptation Island: Guadagni in crescita tra emotività e tradimenti

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Giordana Bellante

I protagonisti del reality sulle relazioni

Filippo Bisciglia ha preso in mano le redini della nuova edizione di Temptation Island, un reality che ha catturato l’attenzione del pubblico sul web e sui social. Ma quanto guadagnano i protagonisti di questo programma che mette alla prova le relazioni di coppia? Dagospia svela interessanti retroscena sui compensi dei partecipanti, dal conduttore Bisciglia ai concorrenti, passando per tentatori e tentatrici. Le coppie coinvolte pare percepiscano un compenso che va dai 1800€ ai 2600€ a testa, con vitto e alloggio coperti dalla produzione. Per i tentatori e le tentatrici, 26 in totale, il cachet si aggira tra i 500€ e i 1000€ a settimana.

Il conduttore e i suoi guadagni

Chi ha il ruolo di “padrone di casa” gode di compensi più alti, come rivela Dagospia: “E il conduttore? Anche il conduttore, ovviamente, percepisce un compenso che, a differenza di tutti gli altri personaggi in gioco, è molto più alto.” Il guadagno di Filippo Bisciglia, infatti, si stima tra i 45.000€ e i 50.000€ complessivi, un importo notevolmente superiore rispetto agli altri partecipanti al programma.

Grande successo e nuove prospettive per il reality

Temptation Island continua a riscuotere un grande successo su Canale Cinque, con l’ultima puntata che ha attirato oltre 3,5 milioni di telespettatori davanti allo schermo. Inoltre, è già stata confermata una nuova edizione in arrivo a settembre, anche se restano da definire alcuni dettagli e il possibile ricambio dei conduttori, che potrebbero non vedere più Filippo Bisciglia alla guida del programma.

