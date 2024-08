Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 5.0 avvertita in tutta la regione e in Puglia

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Redazione

Una violenta scossa di terremoto ha colpito la Calabria nella serata di oggi, causando momenti di grande paura tra la popolazione. Registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una magnitudo di 5.0, la scossa ha avuto un epicentro localizzato a Pietrapaola, un comune situato nelle vicinanze della costa ionica cosentina. Le immagini di panico e la ferma mobilitazione delle autorità locali evidenziano l’allerta in corso, sebbene al momento non si segnalino danni significativi.

epicentro e caratteristiche del terremoto

Dettagli della scossa

L’INGV ha identificato l’epicentro del terremoto a Pietrapaola, a una profondità di 21 chilometri. La scossa si è fatta sentire in gran parte della Calabria, toccando anche il territorio della Puglia, generando una significativa preoccupazione tra i cittadini. Secondo le prime stime, l’intensità del sisma è stata avvertita in modo più marcato nelle zone costiere, inclusi i comuni del crotonese e del catanzarese.

Risposta delle autorità

In risposta alla situazione, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria ha immediatamente disposto l’invio di squadre di soccorso nelle aree vicine all’epicentro. Le forze di emergenza, tra cui i comandi di Crotone e di Cosenza, sono state allertate per monitorare la situazione e prestare assistenza in caso di necessità. È importante sottolineare che, nonostante l’intensità della scossa, non si sono registrate chiamate d’emergenza significative e le operazioni di soccorso sono rimaste pressoché tranquille.

reazioni della popolazione

Scene di panico in diverse città

La scossa ha provocato reazioni immediate tra la popolazione. A Crotone, molti cittadini hanno lasciato le proprie abitazioni, radunandosi in spazi aperti come lo stadio, per sentirsi più al sicuro. Anche a Catanzaro, residenti dei piani alti degli edifici hanno deciso di uscire nei luoghi pubblici. La paura di un possibile evento sismico successivo ha spinto molti a cercare sicurezza all’aria aperta.

Situazione a Cosenza

A Cosenza, pur essendo stata avvertita la scossa, non si sono verificati momenti di panico simili a quelli di altre città. Il sindaco, Franz Caruso, ha comunicato che non ci sono segnalazioni di criticità e che la città rimane allerta, anche senza indicazioni di danni considerevoli. Il monitoraggio della situazione continua, con rassicurazioni sia da parte delle autorità locali che nazionali riguardo alla calma temporanea.

dichiarazioni ufficiali

Il commento del presidente della Regione Calabria

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha confermato la gravità della scossa di terremoto, descrivendola come un evento inquietante per la popolazione. Ha inoltre evidenziato come la macchina della Protezione Civile regionale si sia attivata rapidamente per verificare l’entità dei danni e la sicurezza dei cittadini. La collaborazione tra le autorità locali è fondamentale in questo periodo, e il sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia, è impegnata nel valutare le conseguenze del sisma nel suo comune.

La Protezione Civile in azione

Le operazioni coordinate dalla Protezione Civile regionale sono essenziali per garantire la sicurezza dei residenti e valutare eventuali impatti del terremoto. Grazie al lavoro congiunto tra vigili del fuoco e amministratori locali, il monitoraggio delle situazioni di emergenza continua. Resta fondamentale mantenere un contatto stretto con le comunità colpite per gestire al meglio le segnalazioni.

L’attenzione resta alta mentre le autorità proseguono nel monitoraggio e nella valutazione della situazione dopo questo sisma che ha scosso non solo la Calabria, ma anche l’intera comunità, mantenendo alta la vigilanza per qualsiasi ulteriore evoluzione.