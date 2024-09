Terza edizione di Parole del Cuore: un compleanno all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

L’arte e la cultura si fanno veicolo di emozioni condivise attraverso il concorso Parole del Cuore tra i Sentieri dell’Anima, che quest’anno celebra la sua terza edizione. Con un tema che abbraccia l’accoglienza e la solidarietà, l’evento ha dimostrato come le parole possano unire le persone in un’efficace azione collettiva, trasformando la competizione in un’opportunità di condivisione e crescita. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta al Teatro Trastevere di Roma, ha visto una partecipazione entusiasta, sia da parte del pubblico che da parte degli autori.

un evento significativo: il tema dell’accoglienza

L’importanza del tema scelto

Il concorso Parole del Cuore, alla sua terza edizione, si presenta con un tema di straordinaria rilevanza: l’accoglienza e la solidarietà. In un periodo in cui l’umanità è chiamata a confrontarsi con molteplici sfide, l’arte si fa sentinella e custode di valori fondamentali. L’accoglienza non è solo un atto fisico, ma un’emozione profonda che ci connette con gli altri, creando legami e comprensioni inaspettate tra persone di diverse origine e background. Le parole, in questo contesto, diventano ponti di empatia, strumenti di riflessione collettiva.

Un’analisi del concorso

Grazie alla suddivisione in due categorie – poesie e racconti brevi – il concorso ha dato voce a molteplici autori, permettendo loro di esplorare e immergersi nei temi di accoglienza e solidarietà. Durante la serata finale, il pubblico ha avuto la possibilità di interagire con gli scrittori, ponendo domande e stimolando discussioni sulle motivazioni che hanno ispirato le loro opere. Questa interazione ha reso l’evento non solo una cerimonia di premiazione ma un’occasione di crescita culturale e umana.

i vincitori della terza edizione

Riconoscimenti nelle diverse sezioni

I vincitori del concorso sono stati celebrati al Teatro Trastevere, un luogo emblematico per gli eventi culturali di Roma. Per la sezione racconti brevi, il primo premio è stato assegnato a Nicola Civinini per il suo toccante elaborato “Un paio di scarpe rosse“, seguito da Stefano Terrabuoni con “Le zampe della volpe” e Antonietta Corrado con “Il cerchio si chiude“. Nella sezione poesie, il premio più ambito è andato a Pietro Catalano per “Stamani a Lampedusa“, mentre Catia Gervasio e Giovanni D’Alessandro hanno conquistato il secondo e il terzo posto rispettivamente.

Un processo di valutazione trasparente

La giuria, composta da nomi noti nel panorama culturale come Ilaria Manocchio e Agnese Lorenzini, ha adottato un rigoroso sistema di valutazione che ha garantito l’anonimato delle opere presentate. Questo approccio ha permesso di valorizzare i testi senza alcuna preferenza, mantenendo il focus sulla qualità e sull’originalità degli elaborati. Grazie a questo metodo, gli autori hanno avuto modo di presentare il loro lavoro in un contesto equo e meritocratico.

la cerimonia di premiazione al teatro trastevere

Un evento di grande richiamo

La cerimonia di premiazione, svoltasi sabato 7 settembre al Teatro Trastevere, ha visto una grande partecipazione di pubblico e di autori, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Marco Zordan, direttore del teatro, ha accolto gli ospiti in una serata ricca di emozioni, accompagnata dalla presenza di sponsor prestigiosi come la Galleria Dadart di Salerno, diretta da Daniela Diodato, che ha sostenuto i premi per i vincitori.

Premi e riconoscimenti

Oltre alle targhe di riconoscimento e agli attestati, ai primi classificati è stato offerto un premio in denaro, mentre i secondi classificati hanno avuto l’opportunità di esporre le loro opere presso la Galleria Dadart, accompagnati da illustrazioni ispirate. Inoltre, i vincitori del terzo posto hanno ricevuto biglietti per “Più libri più liberi“, un’apprezzata manifestazione letteraria che si svolgerà a Roma. Questa attenzione ai dettagli ha reso l’evento ancora più speciale, dimostrando l’importanza di valorizzare il talento emergente.

Pubblicazione degli elaborati

A partire da quest’anno, sarà disponibile un E-book gratuito che raccoglierà tutti gli elaborati che hanno superato la prima selezione del concorso 2024. Questa iniziativa, promossa dal sito di CulturSocialArt, rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione della cultura e della creatività, permettendo al pubblico di approfondire e apprezzare il lavoro degli autori. L’attenzione verso la letteratura e l’arte continua così a crescere, contribuendo a una comunità sempre più unita e solidale attraverso il potere delle parole.