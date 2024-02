Terzo mandato: maggioranza divisa, resoconto giornaliero

Bocciatura dell’emendamento sul terzo mandato: il braccio di ferro in Senato

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha assistito all’epilogo di una battaglia politica sul terzo mandato, con la maggioranza che ha respinto l’emendamento proposto dalla Lega. 16 voti contrari provenienti da Fdi, Fi, Pd, M5S e Avs hanno sconfitto i 4 voti favorevoli (tra cui quello di Italia Viva), con un astenuto e l’assenza di Azione al momento del voto.

La Lega, che inizialmente sosteneva il terzo mandato per i presidenti di Regione, ha dovuto fare i conti con il rifiuto degli alleati all’emendamento proposto da senatori veneti. Il governo ha preferito non esprimersi sul testo, lasciando libertà di voto ai parlamentari. Tuttavia, ha emesso un “parere negativo” sull’ampliamento del mandato ai sindaci dei grandi comuni, spingendo la Lega a ritirare il proprio emendamento. Questa mossa è stata motivata dal desiderio di non mettere in discussione il sostegno al governo.

Le opposizioni criticano la manovra della maggioranza, evidenziando un gioco politico che mette a rischio le istituzioni. Mentre la Lega non esclude di ripresentare le proposte in futuro, le opposizioni rimangono scettiche sul conflitto interno alla maggioranza. Il dibattito si infiamma ulteriormente con dichiarazioni come quella di Roberto Calderoli, che difende la posizione della Lega sulla questione dei mandati politici.

