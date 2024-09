Testimoni di Geova presentano la traduzione della Bibbia nella lingua dei segni italiana: un traguardo atteso da 15 anni

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un’importante novità per la comunità sorda in Italia e all’estero vede luce con la traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture nella lingua dei segni italiana . Questo progetto, che ha richiesto un impegno di quindici anni, è frutto del lavoro di circa 30 traduttori e 20 segnanti ed è destinato a oltre 100.000 persone che utilizzano la Lis nel Paese. La Bibbia è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org, e tramite l’applicazione JW Library.

La presentazione storica a Roma

La presentazione della traduzione avvenuta il primo settembre a Roma ha rappresentato un momento significativo non solo per i Testimoni di Geova, ma anche per la comunità sorda in generale. L’evento si è tenuto presso la sala delle assemblee dei Testimoni di Geova, accogliendo oltre 1.200 delegati, molti dei quali sordi o ipoudenti. Questo congresso, intitolato “Annunciamo la buona notizia!“, è una delle tante iniziative annuali che i Testimoni di Geova organizzano in tutto il mondo.

Il portavoce dei Testimoni in Italia, Alessandro Bertini, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, definendolo un “sforzo immenso“. A partire dal 2008, i traduttori e i segnanti hanno lavorato con dedizione per creare una versione accessibile delle Scritture. Non solo sono stati tradotti i 66 libri della Bibbia, ma anche è stata prestata particolare attenzione alla connessione tra la comunità sorda e i messaggi biblici.

Un progetto complesso e articolato

La creazione della traduzione della Bibbia in Lis ha richiesto un enorme impegno di coordinamento e pianificazione. Nella fase iniziale, i Vangeli di Matteo, Giovanni e Luca furono pubblicati nel 2010, segnando un progresso significativo. A questi seguirono i rimanenti libri delle Scritture Greche Cristiane, presentati nel 2014. Finalmente, nel settembre 2023, tutti i libri delle Scritture Ebraiche sono diventati disponibili, completando un ciclo notevole di traduzione.

Il lavoro di traduzione non ha interessato solo il linguaggio scritto. I segnanti hanno dovuto interpretare i testi sacri in modo da rendere accessibili i messaggi e le emozioni che si trovano nelle sacre scritture. Questo richiede una profonda comprensione della cultura e della lingua dei segni, rendendo il progetto tanto complesso quanto vitale per la comunità sorda.

L’impegno dei Testimoni di Geova per la comunità sorda

Dal lontano anni ‘70‘, i Testimoni di Geova hanno lavorato attivamente per portare il messaggio della Bibbia anche a sordi e ipoudenti. Oltre alla traduzione in lingua dei segni, i Testimoni hanno costruito un nuovo ufficio di traduzione a Roma, una città che vanta una significativa comunità sorda. L’impianto è concepito per essere un centro di coordinamento e innovazione, dove i traduttori possono concentrarsi sulla creazione di contenuti di alta qualità.

La portalizzazione della Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture in Lis si inserisce in un progetto più ampio: il sito jw.org offre contenuti in quasi 1.100 lingue diverse. Oltre a quella italiana, la traduzione della Bibbia è disponibile in 300 lingue totali, comprese decine di lingue dei segni. Questo sforzo globale testimonia l’impegno dei Testimoni di Geova nel rendere il messaggio biblico accessibile al maggior numero di persone possibile.

Il nuovo capitolo della Bibbia nella lingua dei segni italiana celebra un traguardo importante che conferma l’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità della fede nella vita quotidiana di milioni di persone.