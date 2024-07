“The decameron di Netflix: una rivisitazione in chiave comica del capolavoro di Boccaccio”

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Giordana Bellante

The Decameron di Netflix offre una reinterpretazione della celebre opera di Giovanni Boccaccio in chiave black comedy, distaccandosi completamente dal capolavoro originale del medioevo italiano.

UN VIAGGIO NELLA TOSCANA MEDIEVALE

La miniserie in 8 episodi, ambientata nella splendida Toscana , ci trasporta nella metà del Trecento esplorando una “storia di sesso intriso di vino nella campagna italiana“.

UN APPROCCIO AL DI SOPRA DELLE RIGHE

La serie, diretta da Michael Uppendahl, si distingue per la sua messa in scena sopra le righe e a tratti macchiettistica, creata con l’obiettivo di intrattenere piuttosto che offrire una critica sociale pungente. Questo approccio riflette la produzione americana di The Decameron.

ISPIRAZIONE DURANTE LA PANDEMIA

La showrunner Kathleen Jordan ha tratto ispirazione dalla lettura de Il Decameron durante il periodo della pandemia da Covid-19, trovando nel XIV secolo italiano un parallelo con le sfide contemporanee legate alla disparità tra ricchi e poveri durante le crisi.

UNA COMMEDIA DARK SULLA CLASSE E LA PANDEMIA

The Decameron si presenta come una commedia dark in stile soap che esplora i conflitti di classe durante una pandemia, ambientata nella Firenze del 1348 devastata dalla peste nera. I nobili rifugiatisi in una villa lussuosa affrontano le complessità della convivenza durante il caos sociale e sanitario.

INTRIGHE E RELAZIONI NELLA VILLA

La trama ruota attorno a un gruppo di ricchi fiorentini, servitori e personaggi variopinti che si ritrovano in una villa fuori città per sfuggire alla peste. Le dinamiche relazionali, gli inganni, le passioni e le tensioni emergono tra i protagonisti, creando un mix esplosivo di situazioni tanto comiche quanto drammatiche.

PERSONAGGI E INTRIGHI

I personaggi, dalle ambizioni amorose ai segreti oscuri, contribuiscono a creare un intreccio avvincente. Da Dioneo al conte Leonardo, da Licisca a Pampinea, ogni figura si immerge in un vortice di lusso, piaceri proibiti e conflitti, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e imprevedibile.

IL RICCO MONDO DI “THE DECAMERON”

The Decameron della Netflix coniuga brillantemente elementi del passato con tematiche contemporanee, offrendo uno sguardo sarcastico e provocatorio sulla società, la classe e la natura umana in un contesto medievale reinventato per il pubblico moderno.

UN VIAGGIO IRONICO E SURREALE

Mentre il mondo esterno è dilaniato dalla pandemia, all’interno della villa i personaggi di The Decameron si abbandonano a una frenesia di lussi e desideri, creando un’atmosfera surreale e irresistibilmente cinica che promette colpi di scena e riflessioni inattese.

