Tolleranza zero sui litorali laziali: intensificati i controlli contro guida in stato di ebbrezza e illegalità

Operazioni di sicurezza straordinarie stanno caratterizzando il fine settimana sul litorale laziale, con particolare attenzione rivolta a quelle aree frequentate da villeggianti. Le autorità, infatti, hanno avviato una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare fenomeni di illegalità come la guida in stato di ebbrezza e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo contesto, le forze dell’ordine, soprattutto i Carabinieri delle compagnie di Ostia e Civitavecchia, hanno intensificato la loro presenza nelle aree di maggiore affluenza, come Fregene e il lungomare di Civitavecchia. Gli interventi si sono concentrati durante le serate e le notti, orari più critici per incidenti e comportamenti illeciti.

Arresti e denunce: il bilancio dell’operazione

Un’operazione rigorosa contro comportamenti illeciti

Nel corso di questi controlli, le forze dell’ordine hanno ottenuto risultati significativi: sono stati effettuati tre arresti e 14 denunce nei confronti di persone a piede libero. Gli arrestati comprendono un giovane positivo a controlli per possesso di sostanze stupefacenti e due uomini precedentemente ricercati. Le autorità hanno instaurato numerosi posti di controllo e utilizzato autovelox e etilometri per monitorare il rispetto del Codice della Strada, specialmente in uscita dai locali notturni.

La lotta contro la guida in stato di ebbrezza

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, i Carabinieri hanno effettuato oltre 5.400 alcool test, sanzionando molteplici conducenti per infrazioni gravi. È stata imposta una somma complessiva di oltre 25.000 euro in sanzioni, e sono state ritirate 21 patenti di guida. Le multe lunghe i controlli servono anche a compattare il numero di incidenti stradali che si verificano tipicamente nei fine settimana, migliorando la sicurezza stradale in questa stagione turistica.

Controlli nei ristoranti e nelle discoteche

Sanzioni e chiusure per irregolarità a Fregene

In parallelo ai controlli stradali, le forze dell’ordine hanno collaborato con i NAS di Roma per condurre accertamenti presso diversi stabilimenti balneari a Fregene. I risultati sono stati severi: uno stabilimento è stato chiuso per gravi carenze strutturali, mentre altri due sono stati multati per la mancata applicazione del manuale HACCP, con sanzioni amministrative che ammontano a 5.000 euro. Queste misure di sicurezza riflettono un forte impegno a garantire che le attività commerciali rispettino normative sanitarie e di sicurezza.

Violazioni in una discoteca di Civitavecchia

Per quel che riguarda le discoteche, i Carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno segnalato il titolare di un locale notturno per la mancanza della redazione di un documento fondamentale per la valutazione dei rischi. Sono emerse violazioni gravi, come la non registrazione della visita medica per i lavoratori e la mancata formazione per la sicurezza, risultando in sanzioni che possono arrivare a diverse migliaia di euro per ogni dipendente. Tale azione mette in evidenza la necessità di mantenere standard di sicurezza adeguati per la protezione dei lavoratori e dei clienti.

Sequestro di prodotti ittici e tutela della salute pubblica

Azioni contro la vendita irregolare di pesce

Nel corso delle ispezioni, i Carabinieri hanno anche applicato la sanzione accessoria per la sospensione dell’attività di somministrazione di pesce in un locale. Il titolare ha ricevuto sanzioni per la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici, che è essenziale non solo per la salute dei consumatori, ma anche per il controllo della legalità nella filiera alimentare. In totale, sono stati sequestrati ben 23 chili di pesce, con una multa di 3.000 euro applicata per irregolarità. Rafforzare il fronte della legalità nei luoghi di svago è diventata una necessità per il bene della comunità, per preservare la sicurezza e il benessere di tutti coloro che affollano le piacevoli località del litorale laziale durante l’estate.