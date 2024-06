"Torino per Gaza: Corteo pro Palestina attraversa la città, centinaia in marcia" - Occhioche.it

Contesto: Un corteo pro Palestina ha preso il via a Torino, organizzato dal coordinamento ‘Torino per Gaza’, riunendo diverse centinaia di persone provenienti da vari gruppi, tra cui collettivi studenteschi, fedeli delle moschee, associazioni, centri sociali, sindacati di base e partiti della sinistra radicale.

Inizio della manifestazione e percorso attraverso la città

Sotto lo striscione “Intifada ovunque” e con le bandiere palestinesi sventolanti, la manifestazione, che ha come slogan ‘All eyes on Rafah – dalle università alla città’, è partita da via Sant’Ottavio, sede delle facoltà umanistiche torinesi, Palazzo Nuovo. Questo edificio, insieme ad altri due atenei, è stato occupato da oltre venti giorni dagli studenti pro Palestina.

Il corteo ha poi proseguito lungo corso Regina Margherita, percorrendo varie strade del centro cittadino e dei dintorni. La destinazione finale era prevista nei pressi della facoltà di Fisica, non lontano dal parco del Valentino.

Misure di sicurezza e attenzione ai seggi elettorali

Le forze dell’ordine hanno prestato particolare attenzione ai seggi elettorali, presidiandoli ulteriormente con i reparti mobili. Questa misura preventiva mirava a impedire eventuali tentativi di dimostrazioni da parte degli attivisti.

La voce dei manifestanti e l’impatto della manifestazione

partecipanti al corteo, provenienti da diversi contesti e realtà, hanno unito le loro voci in un coro di sostegno alla Palestina. Tra loro, gli studenti dell’Intifada studentesca, i fedeli delle moschee, i membri di associazioni e centri sociali, i rappresentanti dei sindacati di base e i militanti dei partiti della sinistra radicale.

La manifestazione ha attraversato le strade di Torino, portando l’attenzione sulla situazione a Rafah e sulla più ampia questione palestinese. ‘evento ha rappresentato un momento di mobilitazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla situazione in Medio Oriente.

Lungo il percorso, i manifestanti hanno scandito slogan e cantato canzoni tradizionali palestinesi, esprimendo la loro solidarietà e il loro sostegno al popolo palestinese. La marcia si è svolta in modo pacifico, ma determinato, riflettendo la profonda convinzione dei partecipanti.

Il corteo pro Palestina a Torino ha rappresentato un momento significativo di mobilitazione e partecipazione, dimostrando la volontà di una parte della società civile di non dimenticare la situazione in Medio Oriente e di richiedere una maggiore attenzione e impegno internazionale.

‘evento ha anche sottolineato l’importanza della libertà di espressione e del diritto di manifestare pacificamente, valori fondamentali in una società democratica. La manifestazione si è conclusa nei pressi della facoltà di Fisica, lasciando un’impronta significativa sulla città di Torino e sulla comunità internazionale.