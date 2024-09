Torna “La Conserva della Neve”: celebrazioni e appuntamenti al Museo Orto Botanico di Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Dal 27 al 29 settembre, il Museo Orto Botanico di Roma ospiterà la ventunesima edizione della mostra-mercato “La Conserva della Neve”. Questo evento annuale, dedicato agli appassionati di piante rare, propone un ricco programma di esposizioni, incontri, workshop e laboratori, insieme a visite guidate per tutti gli amanti della natura e della botanica.

Il tema dell’edizione 2024: “L’albero come habitat naturale”

Il tema di quest’anno, “L’albero come habitat naturale”, sottolinea il ruolo cruciale degli alberi nel sostegno della vita terrestre e nello sviluppo di ecosistemi diversificati. Durante l’evento, esperti del settore, naturalisti e scrittori esploreranno l’importanza degli alberi e il loro impatto sugli ecosistemi globali. La mostra non si limita a una semplice esposizione di piante, ma invita i partecipanti a considerare il legame profondo che si crea tra l’uomo e l’albero, come un generatore e sostenitore di vita.

Nomi noti nel panorama della letteratura e dell’ecologia parteciperanno come relatori. Tra questi, Tiziano Fratus presenterà il suo libro “Alberodonti d’Italia”, mentre Franco Tassi discuterà della biodiversità attraverso la conferenza “Il grande albero, scrigno di biodiversità”. Anche Giuseppe Barbera contribuirà con due opere significative: “Il giardino del Mediterraneo” e “Agrumi. Una storia del mondo”. Queste conferenze hanno l’obiettivo di stimolare una riflessione sull’importanza della conservazione e valorizzazione della biodiversità.

Attività artistiche e laboratori interattivi

La serra Monumentale sarà il palcoscenico per l’artista Debora Hirsch, che presenterà un video animato ispirato al suo progetto “Plantalia”. Nella serra Tunnel 2, l’artista Ria Lussi esporrà nuovamente la sua serie “The Moving Forest”, insieme a nuove opere ispirate agli alberi. Durante la mostra, Ria Lussi intraprenderà un lavoro “en plein air”, dando vita a nuove tele ispirate alla natura circostante, arricchendo ulteriormente l’atmosfera dell’evento.

In aggiunta, il vivaio Giardino della Moscatella, rappresentato da Filippo Maroccoli, offrirà ai visitatori un viaggio attraverso i suoi acquerelli, in un’esposizione intitolata “Carnet di Viaggio”. Attraverso questo percorso, il pubblico avrà modo di ammirare la bellezza della flora ritratta dall’artista durante le passate edizioni della mostra.

Per quanto riguarda i più giovani, laboratori come “Vola Vola” offriranno opportunità di apprendimento pratico ed esperienziale. I bambini potranno creare giochi e oggetti utilizzando materiali naturali, sviluppando capacità manuali e stimolando la loro creatività.

Laboratori didattici per grandi e piccini

L’Associazione Linaria, insieme a Sara De Zucco, orchestrerà un laboratorio rivolto a adulti e bambini, focalizzandosi sulla biodiversità vegetale e sugli insetti impollinatori. Attraverso la creazione di un erbario artistico, i partecipanti apprenderanno l’importanza del rispetto per l’ambiente e il valore della conservazione della biodiversità.

Un aspetto particolarmente coinvolgente della manifestazione sarà l’esercizio meditativo “Nella foresta dei padri”, condotto da Tiziano Fratus. Questa sessione invita i partecipanti a riflettere e a scrivere in un ambiente naturale, promuovendo una profonda connessione emotiva con l’ecosistema circostante.

Premi e riconoscimenti per espositori e collezionisti

Durante questa edizione di “La Conserva della Neve”, sarà assegnato un riconoscimento agli espositori più meritevoli nelle seguenti categorie: Premio alla migliore Collezione botanica, Premio alla rarità botanica più interessante e Premio alla creatività, innovazione e originalità riservato ai non vivaisti. La giuria, composta da esperti del settore botanico e artistico, avrà il compito di valutare le singole esposizioni. La premiazione avrà luogo domenica 29 settembre alle ore 15:30 presso l’Arancera dell’Orto Botanico, evento atteso tanto dai partecipanti quanto dagli espositori stessi.

“La Conserva della Neve” si conferma, quindi, come un’importante manifestazione per la promozione della cultura botanica e della consapevolezza ambientale, riuscendo nel contempo a coinvolgere un pubblico sempre più vasto e interessato.