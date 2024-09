Toscana in emergenza: maltempo e allagamenti portano i vigili del fuoco in azione

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il maltempo ha colpito duramente la Toscana, causando ingenti danni e difficoltà in diverse località, in particolare nelle province di Pisa e Livorno. Le forti piogge hanno provocato allagamenti e hanno messo a rischio la sicurezza di molti automobilisti. I vigili del fuoco stanno operando senza sosta per rispondere alle numerose chiamate di emergenza e per soccorrere i cittadini colpiti da questa ondata di maltempo. La situazione si presenta critica, con interventi anche nelle aree di Montescudaio, San Vincenzo e Castagneto Carducci.

Interventi dei vigili del fuoco nelle province di Livorno e Pisa

Situazione critica a Livorno

Il Comando dei vigili del fuoco di Livorno ha mobilitato circa 80 unità, supportate dai colleghi di Follonica e dai sommozzatori provenienti da Livorno e Firenze. I pompieri sono stati chiamati a intervenire in diverse località, tra cui Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo, dove le precipitazioni hanno causato danni significativi. Gli interventi si concentrano principalmente su allagamenti e situazioni di emergenza che richiedono il salvataggio di individui in difficoltà. È stato attivato anche il personale specializzato per il soccorso acquatico, proveniente dai comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara.

Danni e numeri da record

Secondo quanto riportato dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, le misurazioni pluviometriche hanno rivelato che a San Vincenzo sono caduti oltre 219 mm di pioggia in sole sei ore, mentre a Castagneto Carducci sono stati registrati 215 mm. Questi valori sono superiori alla media mensile di uno dei periodi più piovosi dell’anno. Inoltre, la tempesta ha generato oltre 5500 fulmini nella stessa finestra temporale. I fiumi della zona sono in aumento, mostrando segni di esondazione a causa dell’intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena.

Le reazioni delle autorità locali

Appello alla cautela del sindaco di San Vincenzo

Il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, ha lanciato un appello ai cittadini, esortandoli a rimanere a casa per la loro sicurezza. “La situazione in viale Serristori è seria; abbiamo problemi significativi in Via dello Squalo e in altre strade,” ha dichiarato Riccucci via social media. Ha anche evidenziato l’importanza del supporto delle varie associazioni e forze di emergenza, tra cui la Croce Rossa e i vigili del fuoco, che stanno contribuendo agli sforzi di soccorso. Il sindaco ha sostenuto che, malgrado le difficoltà, le autorità locali stanno facendo tutto il possibile e ha fornito numeri di emergenza per assistenza.

Responsabilità della protezione civile

Luca Salvetti, sindaco di Livorno, ha aggiornato via social sull’operato della Protezione Civile locale, che ha avviato piani di supporto alle amministrazioni e alle aree più colpite. Ha descritto la situazione drammatica, caratterizzata da una “bomba d’acqua” che ha portato 70 mm di pioggia in soli 30 minuti, causando allagamenti e superamenti degli argini da parte di corsi d’acqua. La Protezione Civile è già attiva sul territorio per coordinare gli aiuti e garantire la sicurezza dei cittadini.