Traffico da bollino rosso per Ferragosto: esodo estivo in arrivo per il Lazio e l’Italia

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Redazione

La vigilia di Ferragosto promette di essere una giornata caratterizzata da un elevato traffico su strade e autostrade, con le partenze per il lungo ponte festivo che accumulano già una notevole intensità. Questo fine settimana, i romani e i turisti di tutte le regioni italiane si preparano a muoversi verso località di villeggiatura, sia al mare che in montagna, mentre le previsioni indicano i primi rientri a casa già a partire dal weekend successivo. Le autorità consigliano agli automobilisti di prestare attenzione alle condizioni del traffico, con bollini rossi previsti per le principali arterie di collegamento.

previsioni del traffico sulle principali strade

flussi di viaggio previsti

Con l’avvicinarsi di Ferragosto, Viabilità Italia ha diramato avvisi che confermano un aumento del traffico a partire dal pomeriggio di oggi 14 agosto e fino alla mattinata di domani 15 agosto. Gli spostamenti saranno principalmente in direzione delle località balneari del sud Italia e delle località montane del nord. La SS148 Pontina e la SS7 “Appia” nel Lazio rappresentano alcuni dei tratti stradali più critici, come anche le autostrade che collegano le regioni meridionali e settentrionali.

In particolare, è previsto un aumento dei veicoli in transito sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che copre diversi tratti da Campania a Calabria, e sulla SS106 “Jonica” in Calabria, oltre alla SS18 “Tirrena Inferiore”. Anche in Sicilia, il traffico sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo si intensificherà, contribuendo a una rete di collegamenti già congestionati. Non mancheranno i flussi verso il centro Italia, con la SS1 Aurelia e la SS16 “Adriatica” come arterie di importanza cruciale.

giorni di rientro

Le stime indicano un traffico intenso anche nei giorni successivi, in particolare sabato 17 e domenica 18 agosto, quando molti turisti inizieranno a tornare verso le loro abitazioni, aumentando la pressione su strade e autostrade. Nelle prime ore di sabato, i governi regionali e le forze dell’ordine monitoreranno gli spostamenti in ingresso e in uscita dai grandi centri urbani per garantire la sicurezza stradale e il corretto deflusso del traffico.

misure per garantire la sicurezza stradale

cantieri sospesi e monitoraggio del traffico

Per fronteggiare l’aumento del traffico, Anas ha predisposto misure straordinarie per il fine settimana di Ferragosto. A partire da oggi, 14 agosto, è prevista la sospensione dei lavori in 906 cantieri lungo le strade di competenza, pari al 70% del totale degli interventi attivi. Ciò permetterà un miglior flusso di veicoli e una maggiore sicurezza per i viaggiatori.

In aggiunta, è attivo un divieto di transito per i veicoli pesanti nelle giornate di Ferragosto, sabato 17 e domenica 18, in orari stabiliti: dalle 7 alle 22 per il 15 agosto e dalle 8 alle 16 per il 17 agosto. Questa misura si è resa necessaria per evitare congestionamenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada durante uno dei periodi di maggiore mobilità dell’anno.

assistenza e informazioni in tempo reale

Per aiutare gli utenti a pianificare i loro viaggi, Anas ha attivato il numero verde Pronto Anas, 800.841.148, dove è possibile ricevere informazioni dettagliate sulla viabilità in tempo reale. Attraverso una semplice chiamata, gli automobilisti possono essere messi al corrente dello stato attuale del traffico, della posizione dei cantieri e dei possibili interventi per migliorare le loro esperienze di viaggio. Inoltre, il sistema telefonico offre anche opzioni per ricevere avvisazioni sulle previsioni di traffico del fine settimana che si preannuncia intenso e affollato.

L’approccio proattivo di Anas, insieme a misure di sicurezza stradale, rappresenta un passo importante per garantire che il lungo ponte di Ferragosto possa essere affrontato con la massima tranquillità possibile, sia per coloro che partono per le vacanze che per chi rientra.