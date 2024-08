Traffico intenso in Piemonte: code e incolonnamenti per le partenze estive e il fine settimana

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

La mattina di oggi ha registrato un notevole aumento del traffico in Piemonte, con grandi flussi di veicoli in partenza per le vacanze estive. In particolare, la situazione è stata caratterizzata da incolonnamenti sulla tangenziale di TORINO e sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che si sono verificate in diverse zone strategiche. Le previsioni di traffico per il fine settimana hanno reso necessarie misure di controllo per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Problematiche di traffico sulla tangenziale di Torino

Incolonnamenti e ritardi per le partenze

La tangenziale di TORINO ha registrato un notevole congestionamento sin dalle prime ore del giorno, con lunghe code che hanno rallentato il flusso del traffico. I veicoli in movimento verso le mete turistiche estive hanno contribuito all’aumento del numero di automobili in circolazione. Questo scenario ha portato a ritardi considerevoli, specialmente per chi si dirigeva verso le aree montane della VALLE DI SUSA.

Lavori in corso nella Valle di Susa

In aggiunta al traffico pesante, è importante sottolineare la presenza di lavori in corso su alcuni tratti dell’A32, che hanno ulteriormente complicato la situazione. I rallentamenti si sono concentrati in particolare tra la circonvallazione di OULX e BARDONECCHIA, dove gli automobilisti hanno segnalato attese prolungate. Anche altre strade nell’area montana della provincia di TORINO hanno subito un incremento del traffico, rendendo difficile per molti turisti raggiungere la loro destinazione in tempo.

Traffico intenso sulla statale 21 e altre vie

Affollamento sulla statale 21 della Maddalena

La statale 21 della MADDALENA, situata nel CUNESE, ha visto un notevole incremento del traffico. Code significative si sono formate tra DEMONTE e VINADIO, particolarmente in direzione del valico del COLLE DELLA MADDALENA, al confine con la FRANCIA. Questo tratto è noto per essere una delle principali vie d’accesso per i turisti che si dirigono verso le Alpi e altre località montane. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire un flusso di traffico regolare e sicuro per tutti gli utenti della strada.

La Torino-Milano e il traffico vacanziero

Anche l’autostrada Torino-Milano ha subito un aumento del traffico, con veicoli provenienti da diverse direzioni. I turisti in transito verso la VALLE D’AOSTA e quelli diretti verso i laghi hanno contribuito a congestionare ulteriormente le strade. Le temperature estive e la bellezza dei paesaggi montani hanno spinto molti a partire in questo periodo, creando un afflusso significativo di viaggiatori. Le autorità hanno messo in atto controlli e sorveglianza per gestire la situazione e fornire assistenza in caso di necessità.

Con il traffico che continua a essere intenso e reattivo, è fondamentale per gli automobilisti pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle congestionamenti previsti e delle possibili interruzioni stradali.