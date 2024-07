Tragedia a Fasano: giovane 25enne muore dopo caduta nel vano ascensore

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una tragica vicenda ha sconvolto Fasano, in provincia di Brindisi, quando una giovane di 25 anni è tragicamente deceduta dopo essere caduta nel vano ascensore di una palazzina sita in via Piave. L’incidente ha avuto luogo mentre la vittima si trovava al quarto piano dell’edificio e aveva richiesto l’utilizzo dell’ascensore. Purtroppo, dopo che la porta si è aperta, la ragazza è precipitata nel vuoto, poiché sembra che la cabina non si sia alzata come dovuto. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane e i carabinieri per avviare le indagini e ricostruire l’accaduto.

Tragedia in provincia di Brindisi: le indagini sulle circostanze della caduta

