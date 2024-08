Tragedia a Moggio Udinese: anziano trovato senza vita durante raccolta di legna nel bosco

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2024 by Redazione

Un tragico evento ha colpito la comunità di Moggio Udinese la scorsa notte, quando un uomo di 79 anni è stato scoperto privo di vita lungo un ripido pendio montano. Le circostanze della sua scomparsa hanno attivato un imponente dispositivo di ricerca da parte del Soccorso Alpino FVG e delle forze dell’ordine. L’incidente pone l’accento sulla necessità di attenzione e sicurezza nelle attività all’aperto, specialmente in ambienti potenzialmente pericolosi come i boschi.

Segnalazioni e avvio delle operazioni di ricerca

La prima luce dell’allerta

La giornata era cominciata con l’avvistamento dell’automobile del 79enne, parcheggiata nei pressi della Costa del Landri. A notare la vettura erano stati alcuni cacciatori che, di prima mattina, avevano notato la presenza del veicolo. La situazione ha destato preoccupazione, ma inizialmente non si è pensato a nulla di grave. La vettura, tuttavia, è rimasta nel parcheggio anche nelle ore successive, meritando quindi una verifica più approfondita.

Con l’avanzare del pomeriggio, la preoccupazione è aumentata, specialmente quando i familiari hanno segnalato il mancato rientro dell’anziano. La combinazione di queste segnalazioni ha costretto le autorità ad attivare un intervento di ricerca. L’ufficializzazione dell’allerta ha visto scattare i protocolli di emergenza, coinvolgendo non solo il Soccorso Alpino ma anche le unità cinofile specializzate per la ricerca di persone scomparse.

Mobilitazione dei soccorritori

Il Soccorso Alpino FVG ha immediatamente predisposto una squadra di soccorso nella zona, data la conoscenza della geografia locale e l’esperienza nella gestione di simili emergenze. Le unità cinofile sono state particolarmente utili, con i cani addestrati che hanno scrutato il terreno per cercare tracce dell’anziano disperso. Nel frattempo, la comunità si è mobilitata, con volontari e familiari che hanno contribuito all’opera di ricerca.

Il coordinamento tra i vari organismi di soccorso e la collaborazione della popolazione locale hanno contribuito a rendere le operazioni più efficaci e tempestive. L’intera area, caratterizzata da terreni impervi e boscosi, ha rappresentato una sfida significativa per le squadre di soccorso.

Il ritrovamento dell’anziano

Circostanze del ritrovamento

Dopo ore di intensa ricerca, il corpo dell’anziano è stato ritrovato poco prima di mezzanotte, a un’altitudine di circa mille metri. I soccorritori sono stati guidati nel buio della notte da un’indicazione inattesa: il cellulare dell’uomo continuava a squillare. Questo particolare è stato cruciale per localizzare il punto esatto in cui si trovava. La chiamata perseverante ha fornito un’indicazione preziosa, permettendo di ridurre il campo delle ricerche.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Una volta localizzato, il corpo dell’anziano è stato esaminato dai soccorritori per determinare le cause del decesso. Non è stato immediatamente possibile stabilire se fosse stato colto da un malore durante la sua escursione o se avesse subito una caduta fatale lungo il pendio aspro. La tantissima incertezza che circonda il caso ha portato sul posto anche personale della Guardia di Finanza e Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini necessarie per chiarire ogni aspetto della questione e garantire una risposta completa alle domande della comunità.

Il doloroso episodio ha destato grande commozione tra i cittadini e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza delle attività outdoor, specialmente per gli anziani, il cui stato di salute potrebbe essere compromesso durante simili uscite. L’attenzione e la preparazione rivestono un ruolo cruciale per scongiurare incidenti simili in futuro.