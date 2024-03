Tragedia a Monesi: La Morte di uno degli Scialpinisti Travolti dalla Valanga

La notizia della morte di uno dei quattro scialpinisti travolti dalla valanga a Monesi, nell’entroterra d’Imperia, ha scosso profondamente la comunità. L’Azienda sanitaria locale di Savona ha confermato il decesso del 44enne, trasportato d’urgenza in elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Il paziente è purtroppo giunto senza vita in ospedale, alle ore 16:57.

Il Supporto Psicologico per i Familiari

Di fronte a una tale tragedia, l’azienda ha prontamente attivato il supporto psicologico per i familiari del defunto, cercando di offrire loro il conforto e l’appoggio necessari in un momento così difficile. La comunità si stringe attorno ai parenti e agli amici, mostrando solidarietà e rispetto durante questo momento di lutto e dolore.