Tragedia a Sestri Levante: il lutto per la perdita della bambina di 7 anni

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La comunità di Sestri Levante è sotto shock per la tragica morte di una bambina di 7 anni, avvenuta all’ospedale Gaslini di Genova. La piccola era giunta in ospedale giovedì, proveniente da Sesta Godano, dove si stava godendo una giornata di svago in piscina con altri bambini e assistenti del centro estivo del comune di Sestri Levante.

La Procura della Spezia ha avviato un’indagine sui soccorsi e si ipotizza che verrà eseguita una perizia per chiarire le circostanze della tragedia. Si cercherà di determinare se la bambina sia annegata, se abbia avuto un malore o una congestione, o se fosse affetta da problemi congeniti. I carabinieri hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha seguito da vicino l’evolversi della tragedia. Afferma con profonda commozione: “Siamo attoniti e impotenti di fronte a questa tragedia. Tutta la città si stringe attorno alla famiglia della bambina. Chiedo a chiunque di rivolgere una preghiera per i genitori e i familiari, affinché possano trovare la forza necessaria per affrontare questa terribile perdita”. Anche il comune di Moneglia si unisce al dolore, commemorando la piccola con un momento di silenzio.

– Gaslini: Si tratta di un importante ospedale pediatrico situato a Genova, con una lunga storia alle spalle nel campo della cura dei bambini e degli adolescenti. È un punto di riferimento nella regione per la qualità delle cure offerte.

– Genova: Importante città portuale situata in Liguria, con una storia ricca di eventi e monumenti. È un centro economico e culturale fondamentale per la regione e per l’Italia.

– Sesta Godano: Comune nelle vicinanze di Sestri Levante, situato in provincia della Spezia. Caratterizzato da paesaggi naturali suggestivi e spesso meta di escursioni nella natura.

– Procura della Spezia: Organismo giudiziario che si occupa di indagini e procedimenti penali nella provincia della Spezia, in Liguria.

– Francesco Solinas: Sindaco di Sestri Levante, figura istituzionale molto conosciuta e rispettata nella comunità locale. Coinvolto e sensibile alle problematiche e ai momenti di dolore della cittadinanza.

– Moneglia: Altro comune situato nelle vicinanze di Sestri Levante, con caratteristiche paesaggistiche e culturali peculiari. Partecipa con empatia e partecipazione al dolore della vicina comunità per la tragedia avvenuta.