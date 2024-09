Tragedia in val Ridanna: turista tedesca trovata morta dopo oltre dieci giorni di ricerche

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2024 by Redazione

Una drammatica vicenda ha colpito la val Ridanna, in Alto Adige, dove una turista tedesca di 52 anni è stata trovata morta ai piedi di un burrone. L’escursionista, impegnata in un trekking solitario lungo il sentiero transalpino di San Romedio, è deceduta circa dieci giorni fa, sollevando interrogativi e preoccupazioni tra autorità e familiari.

L’escursione solitaria e l’ultimo avvistamento

Percorso del sentiero transalpino di San Romedio

L’escursione della donna si era svolta lungo il sentiero transalpino di San Romedio, un percorso panoramico molto frequentato, che collega la chiesa dedicata al santo a Innsbruck con l’omonima chiesa in val di Non. Questo sentiero è noto per i suoi scenari mozzafiato, ma può presentare anche sfide per i trekker non ben preparati.

L’ultima volta che la turista è stata vista risale a domenica 8 settembre, quando ha pernottato a Fleres. Durante la sua avventura, la donna aveva deciso di affrontare il sentiero completamente da sola. La scelta di un trekking solitario, sebbene affascinante per molti appassionati della montagna, comporta sempre un certo rischio, in particolare per coloro che si trovano a fronteggiare terreni poco conosciuti.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

Intervento delle autorità e delle squadre di soccorso

Il lunedì successivo, i familiari, non avendo avuto sue notizie al rientro programmato, hanno iniziato a esprimere preoccupazione. Le autorità italiane, seguendo il protocollo in casi simili, hanno avviato un’operazione di ricerca. Utilizzando tecnologie avanzate per la localizzazione, gli operatori sono riusciti a rintracciare il cellulare della donna, restringendo notevolmente l’area da perlustrare.

Le operazioni di ricerca sono state condotte con un impegno straordinario da parte dei soccorritori alpini di Ridanna e Racines. Così, con l’ausilio di unità cinofile specializzate e droni in grado di sorvolare le zone impervie, le ricerche hanno avuto luogo. Nonostante gli sforzi, è stato necessario aspettare fino a ieri mattina per fare una tragica scoperta.

La scoperta e il recupero della salma

Dopo oltre dieci giorni di ricerche incessanti, la salma della turista è stata finalmente rinvenuta nei pressi dei prati Elleswiesen. Trasportata su un terreno difficile, è stata recuperata dai soccorritori con l’ausilio dell’elicottero Pelikan 2, che ha contribuito a portare il corpo a valle. Questo risultato ha messo fine a giorni di incertezze e dolore non solo per i familiari, ma anche per un’intera comunità colpita dalla ferita di questa tragica scomparsa.

L’eco di questa vicenda rimarrà a lungo in val Ridanna, dove la bellezza dei luoghi contrasta con la drammaticità di un evento che ricorda l’importanza della sicurezza nelle escursioni in montagna. La preoccupazione delle autorità resta alta per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.