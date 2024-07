Tragedia nella casa degli anziani: morti due coniugi nell’abitazione di Udine

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una scoperta drammatica ha sconvolto oggi la tranquilla città di Udine: una coppia di anziani, rispettivamente di 83 e 77 anni, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione. Il medico legale, giunto prontamente sul luogo su richiesta delle forze dell’ordine, ha escluso qualsiasi coinvolgimento di terzi nel tragico decesso, confermando che si è trattato di morte naturale. La data del decesso potrebbe risalire a almeno cinque giorni fa, considerando lo stato avanzato di decomposizione in cui sono stati ritrovati i corpi.

Dettagli sulla tragedia e indagini

La coppia di anziani soffriva entrambi di gravi patologie pregresse, secondo quanto trapelato dalle prime informazioni emerse. Il marito e la moglie avevano avuto figli dai rispettivi matrimoni precedenti, tuttavia nessuno di loro risiedeva in città al momento della tragedia. Oltre ai carabinieri, sul luogo del ritrovamento hanno operato anche i vigili del fuoco del locale Comando, intervenuti per cercare di far luce sulla dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza dell’area.

Reazioni e impatto sulla comunità

Una comunità sconvolta e incredula si stringe attorno alla notizia della tragica fine che ha colpito la coppia di anziani residente ad Udine. L’assenza di segni di violenza e la conferma delle cause naturali del decesso non attenuano la tristezza e lo smarrimento di parenti, amici e vicini di casa, i quali si interrogano sulle circostanze che hanno portato a una così drammatica conclusione. La perdita di due vite così vicine, unite dalla condivisione di una lunga storia e di tanti anni di vita insieme, lascia un vuoto incolmabile nella piccola comunità, che si stringe nel ricordo e nel dolore per l’addio a due suoi membri più anziani e rispettati.

