Tragedia sul fiume Adda: i vigili del fuoco recuperano il corpo di un operaio

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Recupero del corpo sul fiume Adda

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con tempestività per recuperare il corpo di un uomo che galleggiava sul fiume Adda, avvistato da una passante nel comune di Cassano d’Adda. L’identità della vittima potrebbe appartenere all’operaio di 58 anni che era caduto da una passerella il 28 giugno scorso durante i lavori di chiusura di una diga di sbarramento. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i pompieri di Bergamo e i nuclei sommozzatori e soccorso acquatico del Comando di Milano, che stanno coordinando le operazioni di recupero.

La scoperta nella Diga del Retorto

Il corpo è stato individuato nella Diga del Retorto, in prossimità del Canale della Muzza, nel territorio di Cassano d’Adda. L’avvistamento è avvenuto grazie alla segnalazione di una passante e al rapido intervento delle squadre di soccorso presenti nella zona. Le indagini sono ancora in corso per confermare l’identità della persona ritrovata e per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto sulla diga di sbarramento. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire una corretta gestione della situazione e un adeguato supporto alle famiglie coinvolte.

Approfondimenti e aggiornamenti in corso

L’epilogo tragico di questa vicenda ha suscitato grande commozione e sconcerto nella comunità locale, che resta in attesa di ulteriori sviluppi sull’accaduto. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso continuano a operare sul campo per completare le operazioni di recupero e per garantire la massima assistenza alle persone coinvolte. La collaborazione tra le varie forze dell’ordine e i soccorsi è fondamentale per fronteggiare situazioni di emergenza come questa, dimostrando una volta di più l’importanza della prontezza e della professionalità di chi lavora per la sicurezza e il benessere della collettività.

