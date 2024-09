Tragici incidenti sui monti della Laga: due morti per la raccolta di funghi a Teramo

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Redazione

La raccolta di funghi, attività amata da molti appassionati del mondo naturale, ha purtroppo portato a tragici eventi sui Monti della Laga, in provincia di Teramo. Recentemente, due uomini, entrambi pensionati e residenti nella zona, hanno perso la vita in incidenti distinti, suscitando grande tristezza e preoccupazione tra i cercatori e la comunità locale. Qui di seguito, un resoconto dettagliato di quanto accaduto.

Incidente mortale di un 82enne a Corropoli

Nel primo incidente, avvenuto nella mattinata di un giorno qualsiasi, un uomo di 82 anni originario di Corropoli ha perso la vita mentre era impegnato nella raccolta di funghi. La tragedia ha avuto luogo in località Ceppo, un’area conosciuta per la sua ricca varietà di funghi, in particolare nel periodo autunnale.

L’anziano si trovava nei boschi con alcuni amici cercatori quando, per motivi ancora da chiarire, è stato colto da un malore fatale. Nonostante l’immediata richiesta di soccorso, per il 82enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari sono giunti sul posto tempestivamente, ma le condizioni di salute dell’uomo erano già critiche. La comunità di Corropoli si è stretta attorno alla famiglia, colpita dal dolore per la perdita improvvisa di un loro caro.

Il drammatico evento ha colpito non solo i familiari dell’anziano, ma anche gli altri cercatori di funghi presenti nella zona, che hanno assistito impotenti alla scena. La bellezza e la tranquillità dei monti, spesso associati a momenti di spensieratezza, si sono trasformati in uno scenario di grande tristezza.

Caduta fatale di un 85enne a Valle Castellana

A pochi giorni dall’incidente a Corropoli, un altro tragico evento ha scosso la zona. Un uomo di 85 anni residente a Tortoreto ha perso la vita dopo essere scivolato in un dirupo mentre cercava funghi nel territorio di Valle Castellana. Questo incidente ha avuto luogo in un’area montuosa, caratterizzata da terreni scoscesi che presentano rischi significativi per chi non è esperto di escursioni.

L’anziano era in compagnia di un gruppo di cercatori di funghi quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio e è caduto nel dirupo. L’immediata reazione dei compagni di ricerca è stata quella di chiamare i soccorsi, che si sono messi in moto rapidamente per raggiungere la zona impervia. Purtroppo, le ferite riportate durante la caduta si sono rivelate fatali, e gli sforzi dei soccorritori non sono stati sufficienti a salvare la vita all’85enne.

Sul posto, gli operatori del soccorso hanno dovuto affrontare diverse difficoltà a causa della conformazione del terreno, rendendo il recupero del corpo un’operazione complessa. Anche in questo caso, il dolore e lo shock degli amici e dei compagni di raccolta hanno evidenziato i rischi legati a un’attività che, seppur amata, può portare a conseguenze drammatiche. La famiglia dell’85enne è stata informata del tragico accaduto e ha ricevuto supporto psicologico in questo difficile momento.

La risposta delle autorità e le raccomandazioni per la raccolta di funghi

In risposta a questi terribili incidenti, le autorità locali hanno lanciato un appello a tutti coloro che si dedicano alla raccolta di funghi, ricordando l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate. Gli esperti hanno raccomandato di non andare mai da soli nelle zone impervie e di informarsi sulle condizioni del terreno prima di intraprendere un’escursione di questo tipo.

Inoltre, è stato sottolineato che gli anziani, spesso più vulnerabili, dovrebbero considerare l’idea di essere accompagnati da persone più giovani ed esperte per evitare situazioni pericolose. Il monitoraggio delle aree boschive da parte delle autorità di sicurezza è diventato un argomento di discussione, e sono state proposte iniziative volte a educare i cercatori sui potenziali rischi legati a questa attività.

La triste sorte di questi due uomini rappresenta un richiamo a tutti per riflettere sull’importanza della sicurezza nella natura e della responsabilità che accompagna la ricerca di un semplice fungo.