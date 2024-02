Tragico decesso di giovane calciatore 12enne a Torino

Tragedia all’Ospedale Regina Margherita di Torino: Muore Giovane Calciatore

Un tragico evento ha scosso l’ospedale Regina Margherita di Torino, dove un giovane calciatore di soli 12 anni ha perso la vita. Il ragazzo era stato precedentemente visitato e dimesso dall’ospedale di Chivasso, per poi essere trasportato in condizioni critiche alla struttura torinese.

“Nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate tanto che il ragazzo è stato trasportato all’ospedale infantile torinese nella serata di ieri dove è andato in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi, durati oltre un’ora, di rianimarlo.”

Asl To4 Avvia Verifiche: Rispetto dei Protocolli in Question

L’azienda sanitaria Asl To4 ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane e ha avviato verifiche interne per fare chiarezza sulla vicenda. In una nota ufficiale, l’Asl ha dichiarato che, nonostante sia necessario del tempo per valutare attentamente la situazione, sembra che siano stati seguiti i protocolli previsti e che siano stati effettuati gli accertamenti necessari.

Le verifiche interne sono in corso per stabilire eventuali responsabilità.

L’autopsia sarà determinante per comprendere le cause del decesso del giovane calciatore.

Lutto nel Calcio: Messaggio di Cordoglio dalla Società Gassino-San Raffaele

La società di calcio Gassino-San Raffaele è in lutto per la prematura scomparsa del giovane atleta. Attraverso un post su Facebook, il club sportivo ha espresso profondo dolore e vicinanza alla famiglia del ragazzo. Il consiglio direttivo si è unito nel cordoglio e ha inviato le più sentite condoglianze ai genitori del giovane calciatore.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità sportiva, lasciando tutti sgomenti per la grave perdita. In questo momento di dolore, il Gassino-San Raffaele si stringe attorno alla famiglia del giovane calciatore, offrendo supporto e solidarietà in un momento così difficile.

