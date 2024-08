Tragico incidente a Bisceglie: uomo di 58 anni muore folgorato mentre pota un albero

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Redazione

Un drammatico evento ha colpito la comunità di Bisceglie, nel nord Barese, che questa mattina ha assistito alla morte di un uomo di 58 anni originario di Molfetta. L’incidente si è verificato all’interno di una villetta su Strada Santa Croce, in un contesto abitativo che si preannunciava tranquillo e sereno. Le informazioni riportate rivelano che la vittima stava effettuando lavori di potatura quando, purtroppo, ha incontrato una tragica fatalità.

Dettagli sull’incidente mortale

La scena del tragico evento

Intorno alle sette del mattino, la quiete del quartiere è stata spezzata dal drammatico incidente. L’uomo stava operando all’interno di un cestello elevatore, un’attrezzatura utilizzata per raggiungere le parti più alte degli alberi. Purtroppo, il cestello ha toccato i cavi elettrici sovrastanti, generando una scarica elettrica che ha colpito l’uomo, senza lasciare scampo.

I tentativi di soccorso

Immediatamente allertati, i soccorsi sono giunti sul luogo del tragico incidente in tempi rapidi. Il personale del 118 ha tentato ogni manovra possibile per rianimare la vittima, ma i loro sforzi si sono dimostrati vani. La gravità della folgorazione ha reso inefficaci le operazioni di emergenza. La notizia della morte dell’uomo si è diffusa rapidamente, suscitando incredulità e dolore tra i residenti della zona.

Indagini in corso

L’intervento dei carabinieri

Dopo l’incidente, i carabinieri sono arrivati sul posto per avviare le indagini necessarie. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità. Sono previste la raccolta di testimonianze da parte dei vicini e l’esame del luogo dell’incidente per comprendere meglio se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

La sicurezza sul lavoro in discussione

La tragica fatalità di Bisceglie riporta alla luce le problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda l’uso di attrezzature elevate in prossimità di linee elettriche. È fondamentale che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi connessi alle loro attività, specialmente quando si tratta di lavori potenzialmente pericolosi come la potatura di alberi.

La comunità di Bisceglie attualmente affronta questo lutto con grande tristezza, mentre le autorità competenti si preparano a fare luce su un incidente che ha tolto la vita a un uomo all’alba di una giornata che, per molti, si sarebbe dovuta presentare come ordinaria.