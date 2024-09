Tragico incidente a Montesilvano: passeggero perde la vita dopo una brusca frenata dell’autobus

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata di Montesilvano, in provincia di Pescara, quando un passeggero di 66 anni ha perso la vita a seguito di una caduta all’interno di un autobus della TUA, la società regionale di trasporto. L’episodio, avvenuto vicino alla rotatoria di Santa Filomena, ha suscitato preoccupazione e dispiacere tra i cittadini e le autorità.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente e la caduta fatale

Nella mattinata di ieri, un autobus della TUA si trovava in transito nelle vicinanze della rotatoria di Santa Filomena quando ha dovuto effettuare una frenata improvvisa. La causa della manovra repentina è stata l’improvvisa comparsa di un’autovettura che, sopraggiungendo da una strada laterale, ha costretto il conducente del mezzo pubblico a ridurre bruscamente la velocità per evitare un impatto. La manovra, sebbene necessaria, ha avuto conseguenze tragiche per uno dei passeggeri a bordo.

Fonti preliminari suggeriscono che la vittima, un uomo di 66 anni originario di Brescia, si trovasse in piedi al momento della frenata. A causa della brusca interruzione del movimento del bus, l’uomo ha perso l’equilibrio e ha urtato violentemente gli estintori situati all’interno del mezzo, subendo gravi lesioni alla testa. La gravità della situazione non è sfuggita ai presenti, i quali hanno immediatamente lanciato l’allerta ai servizi di emergenza.

Soccorsi e intervento delle autorità

Reazione rapida dei servizi di emergenza

Subito dopo l’incidente, una squadra del 118 è arrivata sul posto per prestare assistenza alla vittima e agli altri passeggeri coinvolti. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo, per il 66enne non c’è stato nulla da fare; i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e il decesso è stato dichiarato sul luogo del tragico evento. Altre persone presenti sull’autobus hanno riportato ferite, anche se la loro gravità non è stata ancora valutata nei dettagli.

Le autorità locali, tra cui la Polizia municipale, si sono prontamente attivate per raccogliere testimonianze e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità da parte dell’autista o di altri conducenti coinvolti nell’incidente. La comunità è stata scossa dall’accaduto e molti si sono posti domande circa le condizioni di sicurezza delle vie di transito e dei mezzi pubblici in circolazione.

Provvedimenti e indagini in corso

Sequestro del mezzo e indagini da parte del magistrato

A seguito dell’incidente mortale, il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell’autobus coinvolto. Questo provvedimento è stato adottato per permettere agli investigatori di valutare attentamente le condizioni del mezzo e acquisire eventuali prove che possano chiarire le circostanze del tragico accaduto. Le indagini saranno condotte sia attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona sia attraverso audizioni di testimoni presenti al momento dell’incidente.

Nel frattempo, la società TUA ha rilasciato un comunicato in cui esprime il proprio cordoglio per la vicenda e promette piena collaborazione con le autorità competenti. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, mentre la comunità di Montesilvano rimane in attesa di chiarimenti sull’accaduto e sui provvedimenti che verranno adottati per garantire maggiore sicurezza nei trasporti pubblici.