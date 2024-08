Tragico incidente a Sesto Campano: un padre perde la vita, salvo i tre figli minorenni

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 85 Venafrana, nel comune di Sesto Campano, in provincia di Isernia. Un padre ha perso la vita a causa di un fuori strada, mentre i suoi tre figli, tutti minorenni, sono stati salvati grazie all’intervento dei servizi di emergenza. La vicenda ha lasciato la comunità locale profondamente scossa.

La dinamica dell’incidente

L’incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo contro un muretto lungo la carreggiata. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, attirando rapidamente l’attenzione dei Carabinieri e dei servizi di emergenza del 118 Molise. Le ambulanze, partite da Venafro e Isernia, sono arrivate sul luogo in tempi brevi, con l’obiettivo di prestare soccorso ai feriti e garantire una prima assistenza.

I Vigili del Fuoco, giunti anch’essi sul posto, hanno lavorato incessantemente per estrarre il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Nonostante i tentativi dei soccorritori, le condizioni del padre si sono rivelate critiche e le manovre di rianimazione non hanno avuto successo. La conferma del decesso è arrivata dopo un intervento prolungato e allarmante.

Le condizioni dei ragazzi

Contrariamente alla tragica sorte del padre, i tre ragazzi hanno miracolosamente riportato ferite lievi. Gli operatori sanitari hanno immediatamente provveduto al loro trasporto all’ospedale Veneziale di Isernia per accertamenti più approfonditi. Sebbene non abbiano subito gravi lesioni, i minorenni sono stati posti sotto attenta osservazione per monitorare eventuali complicazioni. Questo intervento tempestivo ha contribuito a evitare conseguenze più gravi per le giovani vittime.

La situazione della strada statale 85

Disagi al traffico

La Statale 85 Venafrana ha subito notevoli disagi a causa dell’incidente. Parte della carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, consentendo così alle autorità di mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli automobilisti hanno dovuto affrontare lunghe code e deviazioni, mentre la Polizia locale ha cercato di gestire il traffico per minimizzare i disagi.

Indagini delle autorità competenti

La tragedia non solo ha colpito la famiglia coinvolta, ma ha anche suscitato l’interesse delle autorità competenti, che stanno esaminando dettagliatamente l’accaduto. I Carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere le cause che hanno portato al tragico evento. Sebbene le cause precise siano ancora oggetto di indagine, il caso pone interrogativi riguardo alla sicurezza stradale in quella zona.

Questo incidente, purtroppo, si aggiunge a una serie di eventi simili che evidenziano l’importanza di una maggiore attenzione alla guida e un impegno costante per migliorare la sicurezza delle strade. Con la comunità di Sesto Campano colpita dalla perdita e con un futuro incerto per i ragazzi coinvolti, emerge la necessità di considerare gli impatti a lungo termine di incidenti stradali di questa natura.

Il triste epilogo di questo tragico evento si riflette sull’intera comunità che si stringe attorno alla famiglia e si prepara a sostenere i tre giovani nel loro difficile percorso di recupero.