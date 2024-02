Tragico incidente: Carabiniere sardo in pensione muore schiacciato da un albero - avvisatore.it

Tragedia a Orosei: Carabiniere in Pensione Muore Travolto da un Albero

Questa mattina, nelle campagne di Ignazio Frau, carabiniere in pensione di 81 anni originario di Irgoli, si è verificata una tragedia. L’uomo è stato mortalmente colpito da un albero mentre lo stava tagliando nel suo terreno vicino al paese di Orosei, nel centro-nord della Sardegna. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30, lasciando la comunità locale sconvolta.

Intervento Immediato dei Soccorritori

Gli operatori del 118 sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Ignazio Frau. In supporto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Orosei e della Compagnia di Siniscola. L’unità e la prontezza di risposta delle squadre di soccorso hanno dimostrato grande professionalità in una situazione così tragica.

Comunità Locale in lutto

La perdita di Ignazio Frau ha scosso profondamente la comunità locale di Orosei e Irgoli. L’uomo, ben conosciuto e rispettato nella zona, ha lasciato un vuoto nei cuori di coloro che lo conoscevano. La sua scomparsa improvvisa ha generato un’ondata di tristezza tra amici, familiari e colleghi. Le autorità locali e la popolazione si stringono attorno alla famiglia di Frau in questo momento di dolore e lutto.

