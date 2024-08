Tragico incidente in alpinismo: un uomo perde la vita durante un’ascensione in valle Gesso

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un tragico incidente ha scosso la comunità alpinistica in provincia di Cuneo, dove un giovane alpinista ha perso la vita mentre tentava di scalare lo spigolo Vernet, sulla cima della Nasta, nella rinomata valle Gesso. La vicenda ha portato a un intervento di soccorso complesso, evidenziando la pericolosità delle pratiche alpinistiche in alta montagna. La vittima, Daniele Pacini, un 34enne originario di Empoli, era in cordata con una compagna di arrampicata che ha riportato ferite lievi.

L’incidente e i soccorsi in parete

Il drammatico volo dell’alpinista

Il fatale incidente si è verificato mentre Daniele Pacini stava affrontando la sfida dello spigolo Vernet. Secondo le prime ricostruzioni, durante la scalata è scivolato, precipitando nel vuoto. La coscienza della gravità della situazione ha colto immediatamente la compagna di cordata, che, rimanendo appesa, ha chiamato i soccorsi. I servizi di emergenza sono stati allertati per un intervento tempestivo, evidenziando le difficoltà associate alle operazioni di soccorso in parete.

L’operazione di soccorso alpino

L’intervento è stato coordinato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, affiancato dal Servizio Regionale di Elisoccorso. Una volta sul posto, i soccorritori hanno dovuto effettuare manovre intricate, lavorando in condizioni di alta tensione e precarietà, essendo appesi alle corde. I tecnici specializzati hanno operato per tentare di recuperare il corpo dell’alpinista e, al tempo stesso, per garantire la sicurezza della donna, che era in stato di shock ma con ferite non gravi. Il personale sanitario ha predisposto le manovre di rianimazione cardiopolmonare per Daniele, ma l’esito è stato tragico, con il medico che ha certificato il decesso.

Aspetti legali e investigativi dell’incidente

Intervento della Guardia di Finanza

La tragedia ha richiamato l’attenzione anche delle forze dell’ordine, poiché le circostanze dell’incidente richiedevano un’indagine approfondita. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza ha preso parte all’operazione di polizia giudiziaria per accertare eventuali responsabilità legate all’incidente. Questo aspetto è fondamentale non solo per la gestione di eventuali contenziosi legali, ma anche per la sicurezza alpinistica e la prevenzione futura di simili incidenti.

Rilevanza della sicurezza in montagna

L’incidente di Daniele Pacini ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza nella pratica dell’alpinismo, ma anche sulla necessità di essere adeguatamente preparati e equipaggiati quando ci si avventura in montagna. Ogni anno, molti appassionati si cimentano in scalate, ma non sempre sono consapevoli dei rischi e delle complessità legate a queste attività. È importante che gli alpinisti rispettino le norme di sicurezza e si avvalgano di guide esperte, specialmente in percorsi difficili come lo spigolo Vernet.

Mentre la comunità alpinistica piange la scomparsa di un giovane talento, si rinnova l’impegno verso una cultura della sicurezza e della responsabilità in montagna.