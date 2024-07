Tragico Incidente in Moto in Valvestino: Fratelli coinvolti in un drammatico incidente stradale

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Fatale Gita in Moto: Il dramma sulla strada provinciale 9

Un tragico destino ha colpito una famiglia durante una gita in moto nella suggestiva Valvestino, situata nell’area dell’alto lago della sponda bresciana del Garda. Un centauro di ventotto anni ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima delle 12 di domenica 30 giugno, coinvolgendo direttamente il suo fratello maggiore di 31 anni.

La Tragica Dinamica dell’Incidente

Il motociclista stava scendendo lungo la strada provinciale 9 da Valvestino in direzione di Gargnano insieme alla sua comitiva, composta anche da un cugino. In un momento tragico, ha perso il controllo della moto in una curva, scontrandosi con il fratello che lo precedeva su un’altra moto. Nell’impatto, la moto è rimasta sull’orlo della strada, mentre il centauro è stato sbalzato oltre il guardrail di legno, cadendo nel dirupo boschivo verso il piccolo lago di Valvestino.

L’Intervento dei Soccorsi

A chiamare il numero di emergenza del 112 è stato il fratello superstite, che ha allertato immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunte un’ambulanza, il soccorso alpino e l’elicottero del 118, insieme alle forze dell’ordine locali. Dopo un’operazione di soccorso delicata e impegnativa, il corpo senza vita del giovane motociclista è stato recuperato dalla scarpata solo verso le 13.30. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero.

Recupero dei Corpi

Il giovane, originario di Fino Mornasco in provincia di Como, è stato trasferito a Gargnano dopo il recupero del suo corpo. Il fratello superstite è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Gavardo per ricevere le cure del caso. Un destino crudele ha segnato una gita in moto che si è trasformata in tragedia per una famiglia, lasciando un vuoto incolmabile e molte domande senza risposta. La comunità locale è scossa da questo evento e si stringe attorno ai familiari dei due fratelli coinvolti nell’incidente.

