Tragico infortunio in azienda agricola a Castelnuovo Rangone: un 77enne muore schiacciato da un balzare di fieno

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Castelnuovo Rangone, una località del modenese, dove un anziano ha perso la vita in un incidente avvenuto all’interno di un’azienda agricola. Il fatto è avvenuto questa mattina, in un contesto che desta preoccupazione e riflessione sulle misure di sicurezza nel settore agricolo.

L’incidente mortale nell’azienda agricola

Un tragico evento in Via Stradello Canneti

Questa mattina, in un’azienda agricola di famiglia F.lli Giberti, situata in Via Stradello Canneti, un uomo di 77 anni ha subito un tragico infortunio lavorativo. La vittima è stata schiacciata da una balla di fieno mentre si trovava all’interno di un capannone dell’azienda. L’impatto della balla, di notevoli dimensioni e peso, ha purtroppo causato la morte immediata dell’anziano.

Il drammatico evento si è svolto in una mattina che era iniziata come tante altre, ma che si è trasformata in un incubo per la famiglia e per chi lavora nel settore agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’uomo stesse svolgendo delle operazioni di manovra o di stoccaggio, quando il carico si è letteralmente rovesciato su di lui.

La scoperta del corpo e l’intervento dei soccorsi

A rendere noto il tragico incidente è stato uno dei fratelli della vittima, il quale, recandosi nell’azienda, ha trovato il corpo senza vita dell’uomo. Subito dopo aver fatto la terribile scoperta, ha allertato i servizi di emergenza. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano, costringendo i medici a constatare il decesso.

In aggiunta, sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la medicina del lavoro per valutare le condizioni di sicurezza in cui si svolgevano le attività agricole. Gli infortuni nel settore continuano a destare preoccupazione e mettono in luce la necessità di prender in considerazione le adeguate misure di protezione per gli operatori.

Indagini per chiarire la dinamica dell’incidente

L’intervento delle autorità competenti

Dopo i primi accertamenti, sono giunti sul posto i carabinieri di Vignola, i quali stanno attualmente conducendo un’indagine per ricostruire la dinamica di questo tragico infortunio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e informazioni utili per comprendere le cause che hanno portato a questo evento fatale.

Sia la famiglia della vittima che i lavoratori dell’azienda sono sotto shock, e l’atmosfera è densa di tristezza e incredulità. Gli investigatori punteranno a chiarire se fossero state adottate tutte le precauzioni standard e se ci siano eventuali responsabilità da ricercare.

Sicurezza sul lavoro: una questione critica

Questo incidente mette in luce la criticità della sicurezza nel lavoro agricolo, un ambito che non di rado è soggetto a situazioni di rischio. L’agricoltura, un settore che è da sempre in contatto con strumenti pesanti e potenzialmente pericolosi, richiede un rispetto rigoroso delle normative.

Riflettere sulle buone pratiche da adottare potrebbe essere fondamentale per evitare futuri infortuni e garantire una maggiore protezione a chi lavora nei campi. Le autorità locali e le associazioni di agricoltori dovrebbero intensificare campagne informative e corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, affinché eventi così tragici non si ripetano più.