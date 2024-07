Trama Esplosiva nella Puntata della Promessa del 2 Luglio: Intrighi, Rivelazioni e Vendette

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Abel e il Triangolo Amoroso:

Inizia la puntata con Abel che resta scioccato nel vedere Jana abbracciata a Manuel. Nonostante il turbamento, Abel si mostra determinato a non arrendersi e a lottare per il suo amore. La tensione amorosa si fa sempre più intensa.

Conflitto e Misteri:

Margarita esplode in un acceso confronto con i marchesi per la morte di Fernando, rifiutandosi di consentire una veglia funebre aperta a tutti e limitandola solo ai familiari. Nel frattempo, Pia sembra essere emotivamente esausta e Romulo, attento, cerca di sostenerla nei momenti di fragilità. Cruz, preoccupata per lo stato di salute di Ramona, incarica Petra di approfondire le indagini, mentre l’organizzazione del funerale di Fernando genera sorprese e tensioni all’interno della tenuta.

Rivelazioni e Promesse:

Martina si confida con Catalina, rivelando di aver detto cose spiacevoli al padre e mostrando il suo lato più vulnerabile. Nel frattempo, Carlos Orengo si apre con Candela riguardo all’importanza dell’amicizia di Simona e promette di sostenerla sempre. Margarita, al capezzale del marito, fa una promessa di vendetta nei confronti di Cruz, lasciando presagire futuri colpi di scena e tensioni. La tensione a Città del Poeta è ai massimi storici.

