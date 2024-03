Trapper deceduto in cella: In attesa dell'autopsia - Occhioche.it

Il mistero avvolge la morte di Jordan Tinti, noto come Jordan Jeffrey Baby, il trapper che è stato trovato impiccato nella cella di un carcere a Pavia. Domani si terrà l’autopsia sul suo corpo per cercare di far luce su questa tragica vicenda.

Approfondimento sulle indagini

Le indagini sull’inaspettata morte di *Jordan Tinti, aperte con l’ipotesi di omicidio colposo, sono ora condotte con grande attenzione dal pm di Pavia, Alberto Palermo. È stato conferito l’incarico a tre consulenti per eseguire gli accertamenti necessari, tra cui due medici legali e un tossicologo, che avranno 60 giorni per presentare la loro relazione ufficiale.*

Coinvolgimento degli inquirenti e consulenti

Il legale del padre di *Jordan, l’avvocato Federico Edoardo Pisani, ha mosso una mossa strategica nominando un medico legale e tossicologo come consulente per garantire una corretta analisi delle prove raccolte. Questa scelta riflette l’importanza di gettare luce su ogni dettaglio e dettagliare con precisione i fatti che hanno portato alla tragica fine del giovane trapper.*

Richiesta di giustizia e ricerca di verità

La famiglia e il legale del 26enne cercano disperatamente giustizia e verità in merito a ciò che è accaduto a *Jordan Tinti. Emergono fondati dubbi su come sia avvenuto il decesso, alimentati anche dalle presunte anomalie riscontrate nella vicenda. La questione centrale sull’eventuale natura volontaria dell’atto del trapper rimane al centro delle indagini e delle preoccupazioni di coloro che lo conoscevano.*

I dettagli dell’incarcerazione a Pavia

La decisione di rimandare *Jordan Tinti al carcere di Pavia dopo la sospensione dell’affidamento terapeutico provvisorio solleva diverse domande. Il giovane trapper aveva precedentemente segnalato episodi di maltrattamenti e abusi subiti all’interno di quell’istituzione, sollevando ulteriori interrogativi sulle circostanze che lo hanno portato alla sua tragica fine.*