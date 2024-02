Trattori al Circo Massimo: il grano, il nostro oro

Corteo dei trattori a Roma: agricoltori in protesta per difendere il made in Italy

Il corteo dei trattori del movimento “Te lo do io il made in Italy” ha raggiunto il Circo Massimo a Roma, dove si sta svolgendo una manifestazione organizzata dalle organizzazioni Altragricoltura e Popolo produttivo. I manifestanti sventolano bandiere tricolori e portano cartelli con scritte come “Il nostro lavoro non è un hobby” e “No ai terreni incolti”. Tra le richieste degli agricoltori c’è anche il rifiuto della carne sintetica.

Agricoltori in protesta a Padova: corteo di 400 trattori

A Padova si sta svolgendo un corteo di 400 trattori con gli agricoltori in testa, che manifestano contro le misure di svantaggio nel loro settore. La manifestazione è stata concordata nel tavolo tecnico con le autorità locali per garantire che non ci siano disagi alla viabilità. Gli agricoltori si sono mossi in più tronconi e sono arrivati da diverse località della regione. La protesta dovrebbe terminare nel pomeriggio.

Proteste degli agricoltori in Sardegna e Sicilia

Anche in Sardegna e Sicilia gli agricoltori sono scesi in piazza per protestare contro le politiche e i vincoli imposti dall’Unione europea. In Sardegna, un corteo di trattori ha bloccato le strade statali 129 e 131, causando rallentamenti al traffico. I manifestanti chiedono un tavolo tecnico con il governo per affrontare le emergenze del settore agricolo.

About The Author