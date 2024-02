Travaglio assolto in Cassazione per non aver diffamato Sala - avvisatore.it

Assolto Marco Travaglio: La Sentenza della Corte di Cassazione

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ha assolto Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, annullando le condanne di primo e secondo grado per diffamazione nei confronti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La motivazione dietro questa decisione è che il fatto contestato non costituisce reato.

Le Origini della Vicenda e le Affermazioni di Travaglio

La controversia ha avuto inizio con delle dichiarazioni rilasciate da Marco Travaglio durante una puntata di Otto e mezzo nel giugno 2018. Queste dichiarazioni sono state fatte in seguito alla pubblicazione su Il Fatto Quotidiano di un articolo riguardante un finanziamento di 50mila euro ricevuto per la campagna elettorale del 2016 dal costruttore Luca Parnasi, coinvolto successivamente in un’inchiesta sullo stadio della Roma legata al Movimento 5 Stelle. Travaglio aveva evidenziato un incontro tra il sindaco Sala e il costruttore per il progetto di un nuovo stadio del Milan, sottolineando presunti conflitti di interesse. Il giornalista aveva espresso dubbi sulle dimissioni richieste alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, sottolineando che lei non aveva ricevuto finanziamenti, a differenza di Sala.

Il sindaco aveva sostenuto in tribunale che da parte di Travaglio era arrivata “un’accusa non troppo velata non sostenuta dai fatti”, mentre si era trattato di un finanziamento “trasparente”.

Le Conseguenze della Sentenza

In seguito alla decisione della Corte di Cassazione, il sindaco Sala dovrà restituire circa 20mila euro che erano stati versati da Marco Travaglio a titolo di risarcimento, con gli interessi. Resta ora da attendere le motivazioni complete di questa sentenza che ha assolto il direttore de Il Fatto Quotidiano da ogni accusa di diffamazione.

