Tumori: Locatelli propone un’azione congiunta per superare la rigidità tra sistema sanitario e sociale

Il Ministro per la Disabilità parla dell’importanza della cura e del supporto alle famiglie

Alessandra Locatelli, Ministro per la Disabilità, ha partecipato a un convegno sulle criticità e le prospettive dell’oncoematologia pediatrica, organizzato dalla Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica (Fiagop) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro pediatrico. Durante il suo intervento, il Ministro ha sottolineato l’importanza di affiancare alle cure mediche una rete di supporto che tenga conto delle esigenze delle famiglie e dei bambini affetti da tumori rari.

La cura della persona e la scelta delle attività durante il percorso di cura

Locatelli ha evidenziato l’importanza di garantire a ogni persona, e in particolare ai bambini, la possibilità di curarsi e di vivere una vita dignitosa. Ha sottolineato l’importanza di poter scegliere le attività da svolgere durante la giornata, come il tempo libero e lo sport, e di poter avere affetti e amicizie. Per i bambini affetti da tumori pediatrici, questi aspetti sono fondamentali e preziosi e devono essere considerati nel processo di cura e terapia.

Il ruolo del terzo settore nel supporto ai bambini e ai ragazzi affetti da tumori pediatrici

Il Ministro ha concluso il suo intervento sottolineando il ruolo fondamentale del terzo settore nel supporto ai bambini e ai ragazzi affetti da cancri e tumori pediatrici. Ha elogiato il lavoro delle persone che, attraverso una rete complessa e specializzata, offrono opportunità di affrontare i percorsi di cura e terapia riabilitativa, anche dal punto di vista psicologico. Locatelli ha espresso la sua fiducia nel fatto che, lavorando insieme, si possa fare ancora di più per migliorare la vita dei bambini e delle loro famiglie.

