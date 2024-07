Turismo riparte a Breuil-Cervinia dopo l’alluvione

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Danneggi in Valle d’Aosta: al lavoro volontari e soccorritori

Dopo l’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta sabato scorso, le attività turistiche di Breuil-Cervinia stanno lentamente tornando alla normalità. Volontari e soccorritori si sono mobilitati per aiutare a ripulire il fango che ha danneggiato circa trenta esercizi commerciali nella via centrale della località. Sebbene la situazione sia ancora critica, la situazione sta gradualmente migliorando e si prevede che nei prossimi giorni possa essere raggiunta la completa riapertura di tutte le attività.

Ripartenza delle attività commerciali

Anche se i danni subiti dall’alluvione sono stati considerevoli, diverse attività pubbliche e private stanno gradualmente riprendendo la loro normale attività. Strutture ricettive e negozi che non sono stati danneggiati dall’acqua e dai detriti stanno riaprendo al pubblico. Un segnale positivo è arrivato oggi, primo luglio, con l’annuncio che gli impianti di risalita del comprensorio sono tornati regolarmente in funzione. La società del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt, *Cervino Ski Paradise*, ha confermato la riapertura degli impianti tramite un comunicato su Facebook, dando un segnale di speranza e ripartenza per il turismo locale.

Solidarietà e speranza per la rinascita

L’impegno dei volontari e dei soccorritori che si sono prodigati per ripristinare la normalità in Valle d’Aosta testimonia la grande solidarietà e la capacità di reazione della comunità locale di fronte alle avversità. L’episodio dell’alluvione ha colpito duramente la zona, ma la determinazione nel riprendersi e nel ripartire è palpabile in ogni azione di recupero e ricostruzione. Il supporto delle istituzioni e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti sono fondamentali per garantire una tempestiva ripresa delle attività economiche e turistiche, favorendo la rinascita delle meraviglie naturali e culturali che caratterizzano la Valle d’Aosta.

