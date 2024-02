Ucraina-Russia: Ultime news guerra oggi 23 febbraio 2024

Attacchi notturni in Ucraina: tre morti e otto feriti

Oleh Kiper, governatore dell’Oblast, ha segnalato che tre civili sono stati uccisi in un attacco con missili e droni contro Odessa. Un drone si è schiantato contro un edificio civile nella zona costiera. A Dnipro, otto persone sono rimaste ferite in un attacco che ha colpito un condominio e un’impresa, come riportato dal governatore Serhii Lysak. Le difese aeree hanno abbattuto cinque droni su tre distretti dell’oblast di Dnipropetrovsk.

Le forze ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto 23 dei 31 droni Shahed lanciati dalla Russia, intercettandoli in diverse regioni. L’aeronautica militare di Kiev ha confermato che la Russia ha lanciato missili antiaerei S-300 e altri missili dal Mar Nero e dall’oblast di Donetsk.

“L’Ucraina continua a difendersi dagli attacchi russi, abbattendo numerosi droni e contrastando i lanci missilistici“, ha dichiarato una fonte militare ucraina.

Nuove sanzioni Usa contro la Russia: 500 obiettivi nel mirino

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di sanzioni contro la Russia che coinvolgeranno 500 obiettivi. Queste misure si inseriscono nel contesto in cui gli Stati Uniti cercano di responsabilizzare il presidente russo Vladimir Putin per il conflitto in corso con l’Ucraina e per la morte di Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa.

Il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha sottolineato che le sanzioni mirano a limitare l’accesso della Russia a risorse cruciali per la produzione di armamenti, con l’obiettivo di rallentare la crescita economica e l’arsenale del paese.

Bilancio delle perdite russe in Ucraina: numeri impressionanti

Secondo il rapporto dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, la Russia ha subito pesanti perdite in Ucraina dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022. Si stima che la Russia abbia perso 408.240 soldati, inclusi 1.000 nel solo giorno precedente.

Le perdite russe includono un elevato numero di mezzi militari distrutti, tra cui carri armati, veicoli corazzati, sistemi di artiglieria, aerei, droni e imbarcazioni. Questi dati evidenziano l’entità delle perdite subite dalla Russia durante il conflitto in corso con l’Ucraina.

