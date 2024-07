Un Aiuto Straordinario: Volontari al Lavoro per Salvare Valtournenche

Ultimo aggiornamento il 2 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Panoramica sulla Situazione a Valtournenche

La situazione a Valtournenche è attualmente critica, con i volontari al lavoro a pieno ritmo per affrontare l’esondazione del torrente Marmore. Fortunatamente, le temperature più basse hanno rallentato il flusso del torrente, consentendo di intensificare gli sforzi di salvataggio. Il vicesindaco Massimo Chatrian ha espresso gratitudine verso le centinaia di volontari provenienti da diverse regioni, che con dedizione stanno ripulendo il fango e cercando di riportare la normalità nel paese.

Lavori di Ripristino e Ricostruzione

Le operazioni in corso sono concentrate sul torrente Marmore, dove è necessario rimuovere migliaia di metri cubi di materiale accumulato. Inoltre, si sta lavorando per ripristinare la viabilità nel centro di Valtournenche e per rimuovere i detriti provocati dall’alluvione. I danni maggiori si concentrano principalmente nei condomini, negli scantinati e nelle attività commerciali, con stime che superano i milioni di euro. Tra le azioni necessarie, è indispensabile rifare l’alveo del torrente, mettere in sicurezza i ponti e sistemare gli argini, al fine di prevenire futuri eventi calamitosi.

Solidarietà e Bisogno di Aiuto

Nonostante la tristezza che si respira nell’aria, c’è anche uno spirito di grande riconoscenza per la massiccia partecipazione alla gara di solidarietà che ha coinvolto l’intera comunità valdostana. La collaborazione tra i volontari e i cittadini locali testimonia la forza dell’unione in momenti di difficoltà. Tuttavia, Valtournenche ha ancora urgente bisogno di aiuto, soprattutto in termini di mezzi per collaborare alla pulizia e al risanamento del paese, per garantire una rapida ripresa dopo l’emergenza.

