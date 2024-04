Un Ambizioso Progetto in Piazza Pia per il Giubileo - Occhioche.it

Panoramica dei Lavori in Corso

I cantieri di piazza Pia per il Giubileo hanno raggiunto il 40% di completamento, preparandosi all’avvio dello scavo del sottovia. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, hanno condotto un sopralluogo oggi per valutare lo stato avanzamento dei lavori. Segnalando che tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito, si prevede di concludere il cantiere entro l’8 dicembre 2024, partito ad agosto 2023.

Prolungamento del Sottovia e Opere Preliminari

Il progetto prevede il prolungamento del sottovia in Sassia per creare un unico percorso pedonale nella zona di Castel Sant’Angelo e Piazza San Pietro. Un’opera di alto valore ingegneristico che comporta la demolizione e lo spostamento di due collettori fognari come fase iniziale. In particolare, le prime fasi hanno focalizzato sull’attività di demolizione dei collettori senza interrompere i servizi per i residenti e rispettando i tempi previsti.

Avanzamento dei Lavori e Prossime Fasi

Anas, l’ente responsabile dell’opera, sta concludendo i lavori relativi ai collettori che ostacolavano la costruzione del nuovo sottovia. Grazie a 11 pompe di sollevamento, i flussi idraulici sono stati deviati, consentendo la demolizione del primo collettore e la realizzazione di un nuovo collettore scatolare, già in funzione dal 15 aprile. Successivamente, una volta completata la demolizione del secondo collettore, posizionato sul percorso del nuovo sottovia, si potrà procedere con la costruzione del tunnel e lo scavo finale.

Il progetto in corso in piazza Pia rappresenta un’importante opera di riqualificazione e miglioramento del territorio circostante, a beneficio dei cittadini e dei visitatori. L’impegno e la precisione necessari per portare avanti un’opera di tale complessità dimostrano l’attenzione alle infrastrutture e al patrimonio storico della città di Roma.