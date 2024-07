Un amore senza confini: il cardinale Zuppi a Trieste

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un’Amore Universale

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana , ha sottolineato che i cattolici in Italia non si pongono come lobby difensiva di interessi particolari. La loro missione è quella di amare e rispettare ogni persona senza distinzione, seguendo l’esempio di Gesù. Durante un discorso a Trieste, in occasione delle Settimane Sociali, Zuppi ha ribadito che il vero amore cristiano abbraccia ogni individuo, senza barriere né discriminazioni.

Democrazia come Armonia

Il cardinale Zuppi ha paragonato la democrazia a un’orchestra, dove ogni strumento è essenziale e deve suonare in armonia con gli altri. Sottolinea l’importanza di unire le proprie esperienze sociali per promuovere un mondo migliore, basato sul concetto di bene comune. Zuppi incoraggia a partecipare attivamente alla democrazia, promuovendo l’uguaglianza, i diritti e i doveri di tutti i cittadini, con fiducia e speranza nel futuro.

La Sfida dei Cristiani

Il cardinale rivolgendosi al Papa ha esposto la volontà della comunità cattolica di affrontare le sfide della società attuale ispirandosi ai valori cristiani. Sottolinea l’importanza di coltivare una democrazia autentica, fondata sull’uguaglianza e il rispetto reciproco. Zuppi invita a mantenere al centro delle istituzioni e delle relazioni umane il valore profondo di ogni persona, nutrendo un clima di fiducia e speranza nel futuro comune.

