Un cambiamento climatico in arrivo: temporali e temperature in calo attesi per il weekend

Ultimo aggiornamento il 16 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’ondata di caldo torrido che ha colpito l’Italy da inizio luglio sta per volgere al termine, aprendo la strada a un weekend di temporali e un abbassamento delle temperature. I bollini rossi del ministero della Salute, indicatori di rischio per la salute a causa del calore, sono in rapida riduzione. A partire dal 16 agosto, su 27 città monitorate, ben 17 erano contrassegnate in rosso, ma il cambiamento previsto per il fine settimana offre una speranza di sollievo.

cambiamento climatico previsto dal 17 agosto

Il passaggio dai bollini rossi a quelli gialli

Il passaggio a temperature più fresche sarà evidente tra il 17 e il 18 agosto. Secondo le previsioni, le città che manterranno il bollino rosso saranno solo quattro: Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Al contempo, 13 città passeranno da uno stato di emergenza al bollino giallo, mentre altre 4 torneranno al bollino verde. Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo beneficeranno di condizioni meteorologiche più favorevoli. Con il susseguirsi delle giornate, il 18 agosto vedrà solamente Bari ancora sotto il segnale rosso, mentre sette città passeranno al giallo, tra cui Brescia e Palermo. Grandiosi miglioramenti si noteranno, dato che ben 19 città risulteranno in verde.

Una forte diminuzione del rischio salute

Questo cambiamento climatico non solo rappresenta una soddisfazione per i cittadini, ma è anche un segnale positivo per la salute pubblica. La presenza di bollini rossi indica una situazione di estremo disagio, specialmente per le persone vulnerabili come gli anziani e chi soffre di patologie. Con la progressiva diminuzione delle temperature, si riduce il rischio di colpi di calore e disidratazione, che nel periodo estivo possono avere conseguenze gravi per la salute.

eventi atmosferici estremi in arrivo

Rischio di forti temporali e fenomeni violenti

Il calo delle temperature porta con sé anche un cambio nel clima e possibili eventi atmosferici estremi. Soprattutto prima del weekend, l’Italia dovrà ancora affrontare un clima caldo, ma l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa porterà a un’interazione tra masse d’aria calda e fredda. Questo contrasto potrebbe scatenare temporali intensi, specialmente nelle zone alpine, dove inizialmente si prevedono i primi segni di instabilità.

I contrasti termici e il rischio di grandinate

Secondo le analisi meteorologiche, l’energia potenziale generata dall’evaporazione dei mari aumenta l’intensità di questi eventi. Le celle temporalesche che si svilupperanno potrebbero raggiungere altezze considerevoli e risultare in temporali violenti, accompagnati da grandinate. Le previsioni indicano un progressivo spostamento del maltempo, che si estenderà dalle regioni settentrionali fino a coprire gran parte del Centro Italia e in special modo il versante tirrenico.

abbassamento delle temperature atteso

Un calo significativo delle temperature

Con l’arrivo del maltempo, le temperature sono attese a ridursi notevolmente, con un abbassamento di circa 10 gradi rispetto ai valori massimi recenti. Le regioni del Nord, in particolare, sperimenteranno questa transizione climatica. Le aree centrali, specialmente quelle affacciate sul Tirreno, non saranno risparmiate da questa ondata di fresco.

Impatto sul clima e sulla vita quotidiana

Il ribasso termico atteso è motivo di sollievo per molti, ma comporta anche nuove considerazioni per la pianificazione sociale e la vita quotidiana. Gli strascichi di questo caldo eccezionale e le nuove condizioni meteorologiche possono avere un impatto significativo sulle attività all’aperto e sulla vita cittadina. La prudenza sarà necessaria non solo per evitare i rischi legati ai fenomeni estremi, ma anche per pianificare eventi e spostamenti in un contesto di variabilità climatica.

Il weekend all’orizzonte promette quindi un cambiamento sostanziale per le città italiane, con a breve un miglioramento atteso nella qualità dell’aria e nelle condizioni di vita quotidiana per i cittadini.