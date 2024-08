Un cambiamento meteo epocale in Italia: dalla canicola ai temporali, attese temperature in calo

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Redazione

L’Italia sta per vivere una significativa trasformazione climatica dopo un mese di temperature estreme e caldo persistente. Con l’arrivo di una perturbazione atlantica, gli esperti avvertono di un imminente abbassamento delle temperature e la possibile comparsa di violenti fenomeni temporaleschi. Questa notizia rappresenta un cambiamento tanto atteso che potrebbe portare non solo sollievo dalle alte temperature, ma anche sfide legate a condizioni meteorologiche avverse.

la svolta climatica: dall’afa al fresco

Previsioni meteorologiche per il weekend

Secondo le previsioni fornite da Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, il weekend del 17-18 agosto segnerà un netto cambio di rotta per il clima italiano. Il previsto arrivo di aria fresca dalla Scozia promette di far registrare un calo delle temperature di almeno 10 gradi su gran parte della Penisola. Da sabato 17 già si noterà la diminuzione termica, con picchi che toccheranno i 39°C a Siracusa e 38°C a Catania e Taranto. Tuttavia, le condizioni climatiche inizieranno a migliorare progressivamente, portando i valori massimi a scendere significativamente.

La transizione delle temperature

Domenica 18 agosto segnerà il momento di svolta, con temperature che potrebbero scendere sotto i 25°C al Centro-Nord. Milano, Bologna e Firenze potrebbero addirittura vedere massime attorno ai 22-25°C, contrariamente ai valori estivi record. Perugia, in particolare, passerà da 32°C a 22°C in un solo giorno. Anche se al Sud i termometri potrebbero indicare ancora picchi di 35-36°C, una rinfrescata è attesa a partire da lunedì. Questo cambiamento climatico offrirà finalmente un po’ di sollievo dopo settimane di caldo opprimente.

fenomeni estremi: il lato oscuro della meteorologia

La tempesta in arrivo

Mentre il calo delle temperature rappresenta una buona notizia per molti, l’associazione tra l’aria fresca e il caldo preesistente potrebbe dare vita a eventi meteo estremi. L’interazione tra le due masse d’aria comporterà un aumento della probabilità di temporali violenti, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali.

Attenzione a venti forti e grandine

Nelle ore immediatamente successive all’arrivo della perturbazione, i meteorologi non escludono necessità di allerta per fenomeni severi, come grandinate e temporali con venti di downburst, capaci di raggiungere velocità superiori ai 100 km/h. Il maltempo potrebbe colpire con forza la Sardegna, il Nord-Ovest, e durante la giornata di domenica si estenderà verso il Nord-Est e le regioni centrali, inclusa la Campania.

previsioni dettagliate giorno per giorno

Sabato 17 agosto

Il weekend inizia con una condizione di instabilità. Al Nord, si prevede una miscela di sole e temporali; nel Centro Italia, i temporali sono distribuiti, mentre al Sud il caldo estremo persiste, con instabilità soprattutto in Sicilia.

Domenica 18 agosto

Durante questa giornata, tornano i temporali intensi, in particolare al Nord e al Centro, dove si prevedono rovesci anche forti, dando vita a un netto abbassamento termico. Al Sud, il maltempo peggiorerà nel pomeriggio, soprattutto in Campania, con tuttavia un residuo di caldo nelle prime ore.

Lunedì 19 agosto

Le condizioni meteo persistono critiche, con temporali e rovesci intensi, particolarmente colpita sarà l’Emilia Romagna. Le regioni centrali vivranno temporali forti, mentre nel Sud si attende un abbassamento termico con nuovi rovesci.

tendenze a lungo termine

Dopo l’intensa fase di maltempo, le previsioni suggeriscono un miglioramento delle condizioni dal mercoledì successivo: il sole tornerà a riprendersi la scena, con un graduale nuovo aumento delle temperature. Tuttavia, resta fondamentale mantenere la prudenza e monitorare attentamente le evoluzioni meteorologiche a fronte di un cambiamento climatico così radicale.