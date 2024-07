Un Giorno Fatale a Crucoli: Omicidio e Giustizia

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Omicidio a Crucoli: un Caso di Infamia e Giustizia

L’omicidio di Salvatore Di Cicco

Nel tranquillo paesino di Crucoli, nel settembre del 2001, un tragico evento ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Salvatore Di Cicco, un giovane di soli 34 anni, è stato brutalmente ucciso, scatenando polemiche e sospetti dietro le quali si celano intricate vicende di criminalità organizzata e tradimenti.

Le Sentenze del Tribunale di Catanzaro

La giustizia ha finalmente emesso le sue sentenze nel caso dell’omicidio Di Cicco. Il giudice Gilda Danila Romano, del tribunale di Catanzaro, ha inflitto tre condanne pesanti che gettano luce sui retroscena di un delitto efferato e premeditato. La pena più severa, 30 anni di reclusione, è stata assegnata a Giuseppe Spagnolo, un uomo di 55 anni legato a oscuri traffici e loschi personaggi. Sette anni di carcere sono stati inflitti invece ai due pentiti che hanno collaborato con le autorità, rivelando dettagli cruciali sull’omicidio: Nicola Acri, 45 anni, e Ciro Nigro, 57.

Il Tesoro di Indizi e Sospetti

La narrazione dei fatti fornita dalla Dda di Catanzaro svela un intricato intreccio di interessi illeciti e vendette spietate. Gli esecutori materiali dell’omicidio, affiliati ai potenti “locali” della ‘ndrangheta, avrebbero ordito un piano diabolico per attirare Di Cicco in trappola. Con la complicità di Ciro Nigro, ex membro dell’oscura ‘ndrina di Corigliano Calabro, la vittima sarebbe stata ingannata e condotta verso la sua tragica fine. Nigro, mosso dagli ordini dei mandanti, tra i quali spicca il boss Nicola Acri di Rossano, avrebbe agito come burattinaio in un macabro teatrino di morte. Una sosta sul lungomare di Torretta di Crucoli è stata fatale per Di Cicco, che è stato freddato con spietata ferocia da Spagnolo, lasciando dietro di sé solo dolore e domande senza risposta.

