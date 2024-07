Un grave episodio di antisemitismo nell’ospitalità turistica

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una famiglia israeliana proveniente da Nes Ziona, vicino a Tel Aviv, si è trovata ad affrontare un atto di antisemitismo inaccettabile durante la pianificazione di una vacanza in Italia. Dopo aver prenotato un appartamento a San Vito di Cadore tramite Airbnb, hanno ricevuto una risposta shock: “Potete restare nei forni a gas”, una frase chiaramente antisemita riferita alla Shoah. Il gesto del proprietario, che ha cancellato la prenotazione, ha generato profonda indignazione nell’opinione pubblica.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha condannato fermamente l’accaduto definendolo come un “atto estremamente grave” che va contro i valori fondamentali della comunità. Esprimendo solidarietà alla famiglia israeliana colpita dall’antisemitismo, Zaia ha sottolineato la determinazione della Regione nel contrastare qualsiasi forma di discriminazione e odio razziale. Il sindaco di San Vito di Cadore, Franco Del Bon, si è unito alla condanna dell’episodio e ha chiesto un’indagine approfondita sul caso per assicurare che simili comportamenti siano perseguiti e sanzionati adeguatamente.

L’episodio di antisemitismo nella prenotazione dell’appartamento a San Vito di Cadore ha scosso l’opinione pubblica per la gravità dell’atto e per l’offesa arrecata alla dignità delle persone coinvolte. La reazione delle autorità e delle istituzioni locali dimostra la ferma volontà di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di promuovere un clima di accoglienza e rispetto per tutti i visitatori che scelgono di trascorrere le loro vacanze nel Veneto.

– Tel Aviv: Una delle città più vivaci e moderne di Israele, conosciuta per la sua vita notturna, le spiagge e le attività culturali. È anche un importante centro finanziario e tecnologico a livello mondiale.

– San Vito di Cadore: Un comune situato nella provincia di Belluno, in Veneto, Italia. La città è famosa per essere un importante centro turistico di montagna, noto per le sue piste da sci e le bellezze naturali.

– Shoah: Termine ebraico usato per indicare l’Olocausto durante la seconda guerra mondiale, in cui milioni di ebrei furono perseguitati e uccisi dai nazisti.

– Veneto: Una regione nel nord-est dell’Italia, conosciuta per le città d’arte come Venezia, Verona e Padova. Ha una forte identità culturale e storica.

– Luca Zaia: Presidente della Regione Veneto. È un politico italiano, membro della Lega Nord. Zaia è noto per le sue posizioni conservatrici e nazionaliste.

– Franco Del Bon: Sindaco di San Vito di Cadore. Nessuna informazione significativa aggiuntiva.

L’episodio descritto nell’articolo evidenzia il grave problema dell’antisemitismo e della discriminazione, sottolineando l’importanza della tolleranza e del rispetto per tutte le persone. Le reazioni delle istituzioni locali e regionali dimostrano la determinazione nel contrastare e condannare tali comportamenti, ribadendo l’impegno per promuovere un clima accogliente e privo di discriminazioni.