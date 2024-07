Un matrimonio da sogno a Rimini: Simona Ventura e Giovanni Terzi si uniscono in matrimonio in Riviera

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un amore eterno sotto l’arco di ortensie

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno pronunciato il loro sì davanti a un selezionato gruppo di circa 200 invitati nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini. Con Emozione e commozione, i due hanno scambiato promesse d’amore eterno, in un rito celebrato dal presidente di Regione Stefano Bonaccini. Simona, incantevole in tuta bianca con strascico e capelli raccolti, ha dedicato dolci parole al suo amato. “Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita, mi hai preso per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili in cui mi ero impantanata“, ha sussurrato la conduttrice, visibilmente commossa. Anche Giovanni ha espresso il suo amore e la gratitudine per aver accanto una donna così speciale. Lontano dai riflettori, ma con alcuni dettagli emersi sui social grazie a Chi, la rivista che ha l’esclusiva sul servizio sulle nozze, la coppia ha vissuto un momento che resterà impresso nei loro cuori per sempre.

La scelta di Rimini, luogo del cuore

Dopo un sontuoso party pre-wedding a Milano con un vasto numero di invitati, Simona e Giovanni hanno deciso di celebrare il loro matrimonio a Rimini, una località che ha un significato speciale per entrambi. In uno scenario più intimo ma altrettanto suggestivo, Enzo Miccio, rinomato regista degli eventi nuziali, ha curato ogni dettaglio, con le opere luminose di Marco Lodola e i videowall di Sergio Pappalettera a fare da sfondo all’emozionante cerimonia. Ad arricchire la giornata, una cena esclusiva è stata seguita da una festa in spiaggia dove gli sposi, circondati dall’affetto dei loro cari, hanno festeggiato l’inizio di questo nuovo capitolo della loro vita insieme.

Un amore nato tra le luci dello showbiz

Simona e Giovanni, coppia affiatata da sei anni, hanno vissuto il momento della proposta di matrimonio in diretta televisiva durante l’edizione di Ballando con le Stelle, in cui entrambi erano concorrenti. Ora, al termine di un percorso fatto di danze e emozioni, si sono uniti in matrimonio, pronti a condividere gioie e sfide insieme. Oltre alla celebrazione del loro amore, i neo sposi diventeranno i padroni di casa della prestigiosa “Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel di Rimini, dove accoglieranno ospiti illustri provenienti da ogni ambito, creando un ambiente di eleganza e glamour che caratterizzerà l’estate riminese.

Approfondimenti