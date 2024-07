Un nuovo trionfo per l’aeroporto di Roma Fiumicino: eccellenza in Europa

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Panoramica sull’eccellenza di Roma Fiumicino

Roma Fiumicino, il miglior aeroporto d’Europa

Il prestigioso riconoscimento della categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri è stato assegnato all’aeroporto di Roma Fiumicino per la sesta volta negli ultimi sette anni dall’associazione internazionale Aci Europe. A Istanbul, durante l’Assemblea generale, l’aeroporto romano è stato premiato per l’eccezionalità dei servizi offerti e per l’attenzione alla digitalizzazione e all’innovazione, che mirano a garantire un’esperienza sempre più soddisfacente ai viaggiatori.

*Il successo digitale e sostenibile di Leonardo da Vinci

Il prestigioso aeroporto internazionale del “Leonardo da Vinci” si è aggiudicato, oltre al titolo europeo, anche il “Digital Transformation Award”, a conferma dell’impegno costante nella digitalizzazione e nella promozione dell’innovazione. Grazie alla costante evoluzione verso un modello più digitale, affidabile, basato sui dati e sostenibile, Roma Fiumicino continua a consolidare il suo primato europeo nel settore aeroportuale.

L’impegno per il futuro: sostenibilità e crescita

La costante ricerca dell’eccellenza e della qualità da parte di Aeroporti di Roma viene premiata con il riconoscimento del “Best Airport Award” in vari anni, tra cui il 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023. I criteri di valutazione evidenziano l’attenzione alle operazioni e all’esperienza del cliente, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e l’innovazione come motore di crescita. Il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, sottolinea l’importanza di questo traguardo per continuare a promuovere l’attrattività turistica ed economica del Paese a livello globale.

