Un supporto innovativo per il benessere psico-emotivo: la musica incontra la fitoterapia

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In un’epoca in cui gli stress quotidiani sono diventati una costante per molte persone, il benessere psico-fisico è più importante che mai. Un italiano su quattro soffre di insonnia ed oltre il 60% della popolazione affronta disturbi psicologici come ansia e apatia. In questo contesto, Prodeco Pharma presenta inMood, un progetto innovativo che integra musicoterapia e fitoterapia, proponendo un approccio olistico al supporto di chi vive difficoltà psico-emotive.

La pervasive inquietudine nella vita moderna

I ritmi frenetici della vita contemporanea hanno reso sempre più difficile per gli individui ritrovare un equilibrio interiore. Questa situazione ha portato a un aumento significativo dei disturbi legati alla salute mentale. Differenti ricerche hanno evidenziato che un numero crescente di italiani sperimenta problemi di insonnia, con casi che spaziano dall’insonnia cronica a quella transitoria. La situazione è preoccupante, non solo per la qualità del sonno, ma anche per le ripercussioni che ha su attività quotidiane e relazioni interpersonali.

Ad aggravare il quadro ci sono le manifestazioni di disturbi psicologici, come ansia, depressione e apatia, che impattano profondamente sulla vita delle persone. Queste sfide quotidiane richiedono interventi mirati, in grado di rispondere alle esigenze di chi cerca supporto e soluzione a queste problematiche. È qui che interviene Prodeco Pharma con il suo progetto inMood, una proposta innovativa e scientificamente informata.

L’innovativa fusione tra musicoterapia e fitoterapia

Prodeco Pharma, operante a livello internazionale nel campo della medicina naturale, ha avviato inMood, un progetto che integra in modo unico due discipline terapeutiche: la musicoterapia e la fitoterapia. La musicoterapia è un approccio clinico che utilizza la musica a scopo terapeutico, portando a benefici tangibili per la salute mentale e fisica. Numerosi studi dimostrano che la musica non solo promuove il riequilibrio emozionale, ma migliora anche la qualità del sonno e le funzioni cognitive.

L’ascolto della musica, infatti, stimola il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che favorisce un abbassamento dello stress e dell’ansia. Ricercatori hanno scoperto che anche una breve sessione di ascolto di musica classica – solo 20 minuti – può attivare geni importanti per la funzione sinaptica e la memoria. La linea inMood propone quattro brani originali creati dal biologo e compositore Emiliano Toso, specificamente mirati a favorire il sonno, il rilassamento profondo, il miglioramento del tono dell’umore e la stimolazione dell’attività cognitiva.

La scienza dietro le note: frequenze e benessere

Emiliano Toso, esperto in biologia molecolare e musica, spiega l’efficacia della musicoterapia nel sostenere il benessere generale. Le melodie della linea inMood utilizzano una frequenza di 432 Hz, la quale si ritiene favorisca l’omeostasi cellulare, contribuendo a un effetto terapeutico su mente e corpo. Questa particolare frequenza è associata a una maggiore riduzione di ansia e stress, risultando particolarmente utile per chi affronta difficoltà emotive.

L’accesso alla musica avviene attraverso un QR Code presente sulle etichette dei prodotti inMood, permettendo un ascolto immediato. Inoltre, i brani possono essere trovati nelle farmacie aderenti alla linea, dove sono disponibili anche sistemi di ascolto integrati. Così, gli utenti possono avvalersi di un supporto sonoro dedicato all’insegna del benessere.

Un percorso completo verso il benessere

Il progetto inMood non si limita solamente all’offerta musicale, ma propone anche una vera e propria esperienza di supporto completo al benessere psico-emotivo. Accedendo al sito di inMood, gli utenti possono usufruire di consulenze gratuite con esperti nel campo della psicologia e neurologia, video-corsi su meditazione e tecniche di gestione dello stress, così come consigli pratici per migliorare la qualità del sonno forniti da professionisti esperti nel settore.

In aggiunta, l’iniziativa include tecniche di digi-pressione e massaggio, pensate per rilassare sia adulti che bambini. Giovanni Catania, amministratore unico di Prodeco Pharma, sottolinea l’intento dell’azienda di essere sempre al fianco delle persone che affrontano problematiche psico-emotive, offrendo un supporto concreto e integrato che va al di là del semplice consumo dei prodotti.

L’interazione tra musica e fitoterapia, così come la disponibilità di strumenti pratici per il miglioramento del benessere psico-emotivo, rendono il progetto inMood un’opzione promettente per tutti coloro che desiderano riprendere in mano la propria vita e trovare un nuovo equilibrio interiore.