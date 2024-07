Un titolo chilometrico che cattura l’attenzione: Fedez sotto accusa di Selvaggia Lucarelli per le sue frequentazioni discutibili

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Fedez nel mirino: le nuove frequentazioni discutibili del rapper

Il rapper Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, è stato nuovamente oggetto di critiche da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli. La polemica è esplosa sui social, quando Lucarelli ha condiviso un articolo datato maggio dal titolo “Coltellate davanti alla pizzeria: in manette Shrek e Alex Cologno, esponenti di spicco della Sud“. Questo episodio è avvenuto contemporaneamente al pestaggio di Cristiano Iovino, in cui è coinvolto anche l’ex marito di Chiara Ferragni.

Le nuove amicizie discutibili di Fedez

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, tra le nuove frequentazioni di Fedez figura Fabiano Capuzzo, con un passato giudiziario controverso che include denunce per spaccio sin dall’adolescenza, processi per lesioni e rissa, nonché una condanna per tentato omicidio. I due sarebbero anche clienti abituali della barberia Italian Ink di Monza.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una foto di Capuzzo con un tatuaggio discutibile sul petto, recante la scritta “Tribunale infame“, commentando con durezza le compagnie di Fedez: “Un giorno è con il Codacons, un giorno con i peggiori pregiudicati di Milano. Sono tutti amici con cui discute dei suoi valori”. Anche Alex Cologno, un altro amico del cantante, è stato preso di mira da Lucarelli, essendo stato recentemente scarcerato e avendo appena concluso un patteggiamento. Nell’ultima foto condivisa da Fedez, insieme all’amico Emis Killa, compare anche Christian Rosiello, un bodyguard che è “grande amico di Luca Lucci, un ultrà del Milan condannato a 7 anni per traffico di droga.

